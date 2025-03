Szarvascsorda sétált Balatonboglár utcáin – videó

Szarvascsorda sétált egy balatonboglári utcán, kora reggel. Az állatokról még pénteken készített felvételt egy helyi lakos, majd azt feltöltötte a Facebookon található, Csodálatos Balaton nevű csoportba. A nem szokványos videón jól látható, amint közel

egy tucat szarvas sétálgat békésen a városban, az úttest kellős közepén.

Egyáltalán nem sietnek, inkább kimérten, de kíváncsian nézelődnek a parkoló autók és a házak sűrűjében. A videó minden bizonnyal hajnali órákban készült, ezt igazolja a reggeli szürkület és az emberek feltűnő hiánya. Valószínűleg egy zajosabb időszakban nem merészkedtek volna ennyire közel.

Bár első pillantásra minden bizonnyal idilli és érdekes látványt nyújt egy városban kóborló szarvascsorda. Azonban ez számos veszélyt, kockázatot is hordoz magában. Az úttesten, lakott területen kóborló állatok, különösen az ilyen nagytestűek, több komoly veszélyt jelenthetnek az autósokra, különösen rossz látási viszonyoknál. Továbbá ezen állatok megjelenése ragadozókat is odavonzhat, arról nem is beszélve, hogy az emberek jelenléte kiszámíthatatlan helyzetet idézhet elő a szarvasok részéről.

Semmiképpen nem ajánlatos ilyenkor megpróbálni elüldözni őket.

A szarvasok alapvetően félénkek, azonban veszély, illetve menekülés esetén agresszívvá válhatnak. Etetésük sem ajánlott, mert hozzászoktathatja őket az emberi környezethez. A legjobb megoldás, ha értesítjük a hatóságokat, esetleg a helyi vadásztársaságot.

A vadállatok egyre többször jelennek meg az ember építette világban. Ennek több oka is van. Az egyik elsődleges, hogy sajnálatos módon, a természetes élőhelyük egyre inkább zsugorodik. Így a táplálékot is egyre nehezebben tudják megszerezni. Az évszakok változása is szerepet játszik mozgásukban. Télen a természetes táplálékforrásaik fogyatkozni kezdenek, ezért emberlakta települések felé nézelődnek, hogy ott élelmet szerezzenek – írja a Sonline.