A közönség soraiból is rengeteg embernek csalt könnyet a szemébe az idei, március 15-ei állami megemlékezés, amit szokás szerint a Nemzeti Múzeum lépcsőjén tartottak. A műsor rendezője Szente Vajk volt, aki a tavalyi október 23-ai megemlékezést is rendezte. A műsorban Demjén Ferenc Szabadság vándorai című dala is felcsendült, a rendező így egyszerre állította színpadra az énekest és Jókai Mórt, aki idén lenne 200 éves.

Fót, 2022. augusztus 25. Szente Vajk társforgatókönyvíró a Most vagy soha! címû magyar történelmi film Fóton felépült új, a reformkori Pestet felidézõ díszletváros bejárásán 2022. augusztus 25-én. MTI/Szigetváry Zsolt

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI/MTVA/MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap

„A Demjén Ferenc dal első sorai adták az ihletet ahhoz, hogy ez a dal is bekerüljön a műsorba.

Hogyha eltűnünk egy perc alatt, Velünk semmi sem tűnik el: úgy érzem, ilyenek voltak ezek a márciusi hősök, tényleg ők voltak a szabadság vándorai”

– mondta Szente Vajk az Origonak.

Orbán Viktor miniszterelnök beszéde a Múzeumkertben

Fotó: Polyák Attila - Origo

A rendező arról is beszélt, hogy Jókai emlékév van, mivel idén 200 éve született meg az írófejedelem.

Számomra fontos volt, hogy Jókai Mór szemszögéből pillantsunk rá ezekre a dolgokra.

Például arra, amikor 1900 novemberében márvány emléktábla került a Pilvax kávéház épületére, és ennek avatásán Jókai Mór is megjelent és beszédet mondott, erre emlékezett vissza a színpadon Horváth Lajos Ottó, mint az idős Jókai Mór” – mondta Szente Vajk az Origónak, hozzátéve, hogy nagyon jól esett neki, amikor látta, hogy a tömegben rengetegen embernek könny csillogott a szemében a felemelő előadás alatt.

Tudtam azért előre, hogy sokan meghatódnak majd, mert ez az egész korszak, ez a nap, március 15-e, amióta csak az eszemet tudom, engem is meghat”

– mondta a rendező.

Jókai Mór emlékév van idén

Fotó: Polyák Attila - Origo / Polyák Attila - Origo

Szente Vajk magáról az alkotási folyamatról azt mondta, hogy a gondolkodás már hónapokkal ezelőtt, tavaly október 23-a után el is kezdődött, ezt követte az írás, majd a próbák, ami nem egyszerű egy március 15-ei műsor esetében, hiszen az előadás a Nemzeti Múzeum lépcsőjén zajlott. „Hál' istennek csütörtök este már állt a színpad, így egy szűk csapattal lehetett próbálni” – mondja Szente Vajk, aki a különleges helyszínre is kitért.

Laborfalvi Róza Szendrey Júliával együtt varrta a kokárdát 177 éve

Fotó: Polyák Attila - Origo / Polyák Attila - Origo

„Az előadóknak – bár erről őket kellene megkérdezni – két dolog is meghatározó lehet, egyrészt az, hogy egy hatalmas tömeg előtt játszanak, több tízezer ember itt a közönségük, a másik, ami nagyon fontos és különleges, hogy a márciusi ifjak ugyanezen a helyen, a Magyar Nemzeti Múzeum előtt írtak történelmet, ez adta ennek a műsornak a csodálatosságát!”