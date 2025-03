Szentkirályi Alexandra: Karácsony „gyakorlatilag törvénytelen” költségvetést készített

Az M1-en szólt arról is: a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén továbbra is napirenden lesz Bódis Kriszta kinevezése a Fővárosi Szociális Közalapítvány élére. A Tisza Párt legutóbb „nagyon sunyin” próbálta behozni a közgyűlés elé a kinevezést, az utolsó pillanatban hozták be az előterjesztést, és zárt ülésen szerettek volna vitázni róla. A szerdai ülésre újra be fogja hozni a Tisza Párt Bódis Krisztát, de „újabb csavar”, hogy a közgyűlés előterjesztésében nem Bódis, hanem Horváth Krisztinaként szerepel, és nem is utalnak rá, hogy ugyanarról a nőről van szó.

Hozzátette:

Bódis Kriszta azoknak a brüsszeli álláspontoknak a megtestesítője, amelyeket Magyar Péternek is odaadtak egy papíron, hogy ezt kell képviselnie cserébe a brüsszeli támogatásért.

Genderlobbista, a Csipke Józsika című mese írója, aki a rezsicsökkentés eltörlése mellett érvel, és pártolja a migrációt. A Fidesz továbbra sem tudja támogatni, hogy egy ilyen ember üljön egy fővárosi pénzosztó pozícióba, a Brüsszelből kapott „ideológiai bevásárlólistával” – szögezte le Szentkirályi Alexandra.