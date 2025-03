Szentkirályi Alexandra: Magyar Péter erőszakos és agresszív stílusa ráragadt az egész Tiszára

„Nem is jártam olyan rosszul Balogh Balázs képviselő úr minősítésével, mert agymosott birkának is hívhatott volna engem, mint ahogy éppen nézem a Facebookon, hogy két évvel ezelőtt az összes köztévé nézőt 'le agymosott birkázta'" - fogalmazott Szentkirályi Alexandra a Fővárosi Közgyűlésben, miután Balogh Balázs Tisza-párti képviselő „Nem kell pofákat vágni" - mondattal indította felszólalását. A történtekről Szentkirályi Alexandra FB-oldalára egy rövid videó is felkerült.

„Itt van előttem ez a poszt,

de hát ugye volt kitől tanulni, az önök főnökétől elég sokat lehet tanulni azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet nőket gyalázni és embereket megalázni, lehet büdös szájúzni és egyebek. Tulajdonképpen lehet, hogy meg kéne köszönnöm, hogy nem vágott hozzám egy övet"

– folytatta felszólalását Szentkirályi Alexandra, majd hozzátette:

„Lehet, hogy önöknél ez így dívik. Az a helyzet, hogy miután meghallgattam

Magyar Pétertől, hogy mi, nők általában azt sem tudjuk, hogy mi történik körülöttünk,

hol vagyunk, mert mondjuk otthon főzőcskézünk, hát az a hírem van, hogy kitaláltam a konyhából,