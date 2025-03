Szijjártó Péter: A magyar földgázellátás továbbra is biztonságban van – videó

Az amerikai kormány újra meghosszabbította Magyarország mentességét az orosz Gazprombank elleni szankciók alól, ezúttal májusig – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Ankarában. A tárcavezető a török kollégájával, Hakan Fidannal közösen tartott sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy közös kihívás volt Magyarország és Törökország számára, hogy az előző amerikai adminisztráció a hivatali idejének lejárta előtt pár nappal szankciókat vezetett be az orosz Gazprombankkal szemben, és ezzel tudatosan és szándékosan nehéz helyzetbe hozták a térség országait a földgázellátás szempontjából.

Ez egy ellenséges hozzáállás volt a Biden-adminisztráció részéről, és nagy szerencsénk van, hogy azóta már olyan elnöke van az Egyesült Államoknak, aki barátként tekint erre a térségre (…) Egy olyan vezetés van Washingtonban, amely a józan ész talaján áll, és megérti azt, hogy a földrajz és az infrastrukturális valóság meghatározó az energiaellátás szempontjából

– húzta alá.

„Ezért örömmel oszthattam meg miniszter úrral is azt a jó hírt, hogy a tegnap Washingtonból kapott értesítés szerint a Gazprombank-szankciók alóli mentességünket újra meghosszabbította az amerikai adminisztráció, ezúttal májusig” – tudatta.

Így a magyar földgázellátás továbbra is biztonságban van.

A magyar földgázellátás biztonsága nem esik áldozatul a Biden-adminisztráció ellenséges, ideológiai alapú, politikai bosszújának” – tette hozzá.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy Magyarország energiabiztonsága nem létezik a megbízható partnernek számító Törökország nélkül. Ezt jól mutatja szavai szerint, hogy tavaly rekordmennyiségű, mintegy 7,6 milliárd köbméternyi földgáz érkezett hazánkba a Török Áramlat vezetéken keresztül, s idén eddig minden egyes nap meghaladta a leszállított mennyiség a húszmillió köbmétert.

Rámutatott, hogy Magyarország a történelme során először vásárolt földgázt közvetlenül Törökországtól, és ennek folytatása érdekében az MVM már újraindította a tárgyalásokat a BOTAS-sal. Üdvözölte, hogy a magyar és a török kőolajvállalatok közötti stratégiai együttműködés is folytatódik, a Mol és a TPAO ugyanis megállapodott arról, hogy közösen pályáznak majd magyarországi lelőhelyek feltárására, közös vállalatot hoznak létre, és a török fél több mint 15 millió dolláros beruházást tervez e tekintetben hazánkban.

A Mol és a TPAO, amelyek sikeres együttműködésben vannak már Oroszországban, Törökországban és más országokban is újabb területeken készítenek elő közös projekteket

– fogalmazott a miniszter.