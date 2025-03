Szijjártó Péter: Az amerikai-orosz megállapodás tiltja a hazánkat ellátó energia-infrastruktúra támadását

„Reméljük, hogy ez még csak egy részeredmény, és a béketárgyalások sikeresek lesznek. Mindenesetre ma arról győződhettem meg, hogy Oroszország is ezen tárgyalások sikerében érdekelt, így minden eddiginél nagyobb remény van arra, hogy egy tartós, hosszú távon fenntartható tűzszünet, illetve békemegállapodás tud majd itt létrejönni” – mondta Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy megegyezés született a magyar-orosz együttműködés fokozásáról is, ami egyértelmű érdeke hazánknak, hiszen az ország energiabiztonsága nagyban függ Moszkvától.

Ennek az alátámasztására rámutatott, hogy tavaly rekordmennyiségű földgáz érkezett Oroszországból Magyarországra, és idén is napi húszmillió köbméter felett van az érkező mennyiség. Majd arra is kitért, hogy a kőolajimport is már meghaladta idén az 1,25 millió tonnát. Majd elmondta, hogy tárgyalópartnerei biztosították arról, hogy Oroszország továbbra is eleget tesz minden olyan kötelezettségének, amely Magyarország ellátását illeti, így az energiaellátás továbbra is biztonságban van.

Beszéljünk világosan, az orosz energiahordozók nélkül Magyarország energiaellátása nem lenne biztonságban" - emelte ki. A miniszter végül aláhúzta, hogy a két ország a gazdasági együttműködését is megerősíti a szankciók által nem érintett területeken, így például a mezőgazdaságban és a gyógyszeriparban a magyar vállalatok az eddigieknél is nagyobb szerepet tölthetnek majd be az orosz piacon. "Ugyanígy üdvözöltük azt, hogy a Mol egy nagyon sikeres kitermelési tevékenységet folytat Oroszországban, amely kellő alapot ad ahhoz, hogy a jövőben a Mol is növelni tudja a piaci jelenlétét

– mondta.

(MTI)