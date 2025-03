Szijjártó Péter: Elfogadhatatlan, hogy az európai adófizetők pénzéből pótolják a USAID-forrásokat

Szijjártó Péter emellett arról is beszámolt, hogy a politikai döntéshozatal minden szintjén folyamatos a kapcsolattartás az Egyesült Államokkal és Oroszországgal, ekként a nap folyamán fogadja az amerikai nagykövetség ügyvivőjét is, akivel áttekintik a kétoldalú kapcsolatok és a béketárgyalások állását, majd a héten az orosz kormány tagjaival is közvetlen egyeztetést fog folytatni.