Szijjártó Péter történelmi jelentőségű megállapodást jelentett be Romániával – videó

Magyarország és Románia történelmi jelentőségű szolidaritási megállapodást kötött a földgázellátás biztonságának megőrzéséről, amelynek nyomán minden eddiginél szorosabb lesz a kétoldalú energetikai együttműködés - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a román energiaügyi miniszterrel, Sebastian Ioan Burdujával lefolytatott tárgyalása után, hogy történelmi jelentőségű megállapodást írtak alá, amelynek nyomán Magyarország és Románia energetikai együttműködése minden korábbinál szorosabb lesz a jelenlegi, válságokkal teli, bizonytalan időszakban, amikor is egyértelműen felértékelődött az ellátásbiztonság fontossága.

Ez kölcsönös védettséget biztosít méltányos feltételek mellett a magyar és a román fogyasztók számára egyaránt. Ráadásul az együttműködésnek kiemelt jelentőséget ad, hogy néhány év múlva Románia lesz a régió egyetlen nettó földgázexportőre és egyben az Európai Unió legnagyobb kitermelője

- tájékoztatott.

Elmondta, hogy az együttműködésnek jó alapot ad, hogy mindkét ország fizikai, gyakorlati kérdésként tekint az energiaellátásra az ideológiai megközelítések helyett, ahogy egyetértés van a földgáz jövőbeli szerepét illetően is. "Jó alapot adott az együttműködéshez az is, hogy eddig is már volt egy kifejezetten aktív, dinamikus és eredményes energiaügyi együttműködés a két ország között" - fűzte hozzá. Szijjártó Péter rámutatott, hogy Románia jelentős kitermelési kapacitásokkal rendelkezik, amelyek a jövőben még bővülni is fognak, emellett pedig regionális összevetésben is nagy tárolási kapacitása van a szomszédos országnak, amely ráadásul alternatív forrásokhoz is hozzáfér.

"Magyarországnak így fontos érdeke fűződött ahhoz, hogy a szomszédok közül Romániával minél előbb alá tudja írni ezt a gázszolidaritási megállapodást" - fogalmazott. Kitért arra is, hogy

a két ország már összekötötte a földgázvezeték-hálózatát, s a közelmúltban az interkonnektor kapacitását is megemelték, így jelenleg évi 2,6 milliárd köbméternyi földgáz szállítására van lehetőség.

"A tavalyi évben összesen 1,8 milliárd köbméter forgalmazására került sor, amivel hozzájárultunk a két ország energiaellátásának biztonságához" - mondta. A miniszter rámutatott, hogy az utóbbi évek eseményei nyomán hazánk földgázellátásában a déli irány vált dominánssá, a mostani megállapodással pedig ez még meghatározóbbá válik. "Magyarország földgázellátása a jövőben is alapvetően déli irányból történik majd" - jelentette ki.