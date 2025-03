Szijjártó Péter: Vietnám komoly szerepet szán a magyar szakembereknek

A minisztérium MTI-nek eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a vietnámi kollégájával, Bui Thanh Sonnal folytatott megbeszélése után, hogy az eddigi sikeres kétoldalú együttműködést új, stratégiai területre terjesztik ki, ugyanis a délkelet-ázsiai országban döntés született az atomenergia felhasználásáról, így megkezdődik a nukleáris iparnak a fejlesztése, amiben Magyarországnak is komoly szerepet szánnak a technológia és a képzés terén.

Rámutatott, hogy már korábban is számos leendő vietnámi nukleáris mérnök tanult hazánkban, de ezt a programot kibővítik, és így százával fognak érkezni a jövőbeli nukleáris szakemberek Magyarországra, hogy ott vegyenek részt képzésben és oktatásban.

Ezután hangsúlyozta, hogy Vietnám az elmúlt időszakban igen látványos gazdasági fejlődést produkált, a növekedés üteme gyakran kétszámjegyű, s alig tíz év alatt harmincmillió új munkahelyet teremtettek.

És a két ország közötti problémamentes politikai kapcsolatrendszer alkalmat ad arra is, hogy a magyar vállalatok, a magyar gazdaság kivegye a maga részét a vietnami gazdaság sikeréből

– szögezte le.

Üdvözölte, hogy az utóbbi hónapokban ugrásszerű fejlődésnek indult a kétoldalú kereskedelem, tavaly ennek volumene 17 százalékkal nőtt, idén januárban pedig további 66 százalékkal, így összértéke az év végére reálisan meghaladhatja az egymilliárd dollárt.

Leszögezte, hogy ebben nagy szerepe van a Vietnámból Magyarországra irányuló, és hazánk gazdasága szempontjából igen fontos elektronikai szállításoknak, ugyanakkor a magyar cégek is jelentős sikereket értek el a vietnámi piacon, egyebek mellett az egészségipar, az élelmiszeripar és a hadiipar területén.

Példaként említette, hogy tizenkét repülőgépet szállított le a vietnámi légierőnek egy magyar tulajdonú gyártó, de kitért arra is, hogy a Richter és az Egis is fontos szereplővé vált az ország gyógyszeriparában, ahogy komoly lendületet kapott a magyar naposcsibék, borok és orvosi műszerek exportja is.

Szijjártó Péter bejelentette, hogy Magyarország konzuli képviseletet nyit Vietnám legdinamikusabban fejlődő részében, a legnagyobb kikötővárosnak számító Haiphongban, hogy hazánk ezáltal a legtöbbet profitálhassa az ország gazdasági fejlődéséből.

A mai napon átadtam a megbízást a képviselet vezetőjének, akinek az lesz a feladata, hogy magyar vállalatok számára a lehető legtöbb segítséget nyújtsa annak érdekében, hogy Vietnám leggyorsabban fejlődő részén a legtöbb lehetőséget kapják akár exportra, akár beruházásokra”

– tudatta.