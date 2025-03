Tasnádi Péter a halálról: Minden reggel arra gondolok, ez a napom az utolsó

Tasnádi saját bevallása szerint, Gyárfás Tamás - akit azóta első fokon már elítéltek - őt bízta meg elsőként azzal, hogy ölje meg az ismert médiavállalkozót, Fenyő Jánost. A gyilkossági perben azt állította: Gyárfás egy budai hotelben bízta meg Fenyő likvidálásával. 10-20 millió forint körüli megbízási díjra emlékezett, amit két részletben kapott volna meg. Azt azonban tagadta, hogy ő adott volna parancsot Fenyő meggyilkolására. Ahogy fogalmazott: csak a pénz érdekelte, amelynek a felét zsebre is tette. Aztán a másik felét is, ugyanis miután megtudta, hogy Fenyő Jánost meggyilkolták (az elsőfokú ítélet szerint Gyárfás Portik Tamást is megbízta ezzel, aki végül végre is hajtatta a gyilkosságot) azonnal felhívta Gyárfást, hogy kéri a pénz másik felét. Gyárfás közölte, hogy rendben, amikor Tasnádi visszajön az Egyesült Államokból, személyesen átadja az összeget. Tasnádi viszont közölte, ez nem lesz jó, azonnal kell a pénz, különben az az ember fogja felkeresni, aki végrehajtotta a gyilkosságot. Erre Gyárfás bevitte a pénzt Tasnádi budapesti irodájába.