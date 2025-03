Nemrég kezdte meg működését a Tényellenőr, amely a Századvég egyik részeként ered az álhírek, a félinformációk és a hazugságok nyomába – mindenekelőtt Magyarország érdekei és értékei védelmében. Both Hunor, a Tényellenőr vezetője a Négyszemköztben arról is beszél, hogy hogyan dolgoznak, milyen forrásokat használnak, és – például – mi a különbség a féligazságok és a balliberális oldal által alkalmazott, látszólag nehezebben cáfolható hazugságok között. Egyébként gazdasággal vagy éppen filmes kérdésekkel is foglalkoznak, ha hazugságot vagy fake news-t kell cáfolniuk – szigorúan a tényekre alapozva.

Nézzük a részleteket. A beszélgetés fontosabb fejezetei itt érhetők el: 00:00:10 – Elindult a Tényellenőr

00:08:20 – Féligazságok, nehezen cáfolható hazugságok

00:14:56 – Adatok, tények; olvasói megkeresések

00:19:43 – Fontosabb témák: egészségügy, korrupció, demográfia, Ukrajna EU-csatlakozása

00:28:04 – Hazugságok a Futni mentem című film körül

00:34:24 – Támadási felületek, perek

00:43:19 – családi gyökerek

00:49:28 – kampány, választás 2026 A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:

