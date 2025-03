Tűzfalcsoport: A magyarellenes Daniel Freund lehet a kieső USAID-pénzek uniós szintű pótlásának egyik központi figurája

A Tűzfalcsoport írása sorra veszi azokat a szerveztetek, szereplőket, akikkel Daniel Freund még Donald Trump megválasztása előtt tárgyalt az ügyben, hogy hogyan finanszírozzák a kieső amerikai forrásokat. Ahogyan fogalmaznak:

„A magyar nyilvánosságot alapjaiban rengette meg, amikor a közelmúltban napvilágot látott, hogy a nyugati világ legnagyobb korrupciós botrányának kirobbanása előtt nem sokkal,

a hazánkkal szembeni uniós politikai boszorkányüldözés egyik kulcsfigurája, a német (!) EP-képviselő, Daniel Freund bármiféle felhatalmazás nélkül, Washingtonban tárgyalt az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségével (United States Agency forInternational Development – USAID) a „magyarországi helyzetről és az amerikai támogatásról”.

A szélsőségesen magyarellenes politikus által közzétett információkból azonban kiderül, hogy nem ez volt az első, és nem is az utolsó alkalom, amikor Freund a demokrata adminisztráció alatt az unión kívüli nagyhatalom képviselőivel, vagy közvetlenül az Ügynökséghez kapcsolódó, azzal együttműködő szervezetekkel és képviselőikkel folytatott két- vagy többoldalú egyeztetéseket, többek között az USAID-pénzek témájában - folytatják cikkükben, majd a szervezetek és szereplők részletes felsorolása mellett megállapítják:

2024. október 9-én - tehát még az amerikai elnökválasztás előtt - Freund „véleménycserére” fogadta Strasbourgban az Egyesült Államok EU-képviseletét, hogy aztán nem egész három hét múlva már ő maga repüljön ki Washingtonba, ahol egy sor kétséges megbeszélést bonyolított le mindössze pár nap leforgása alatt.

The German Marshall Fund of the United States (GMF), amely felelt a USAID Közép-Európa-programja (Central Europe Program – CEP) első fejezetének („civil szervezetek kapacitásfejlesztése”) megvalósításáért, Soros Nyílt Társadalom Alapítványa (Open Society Foundations - OSF), a USAID pénzekből is részesülő Transparency International, Open Government Partnership (Nyílt Kormányzat Partnerség), csak hogy néhányat említsünk, akikkel tárgyalt Freund, vagy „véleménycserén" vett részt, ahogyan a Tűzfalcsoport oldalán a részleteket olvashatják.