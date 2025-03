2,5 ezer milliárd euró és politikai káosz – ezért aggódnak a szakértők Ukrajna EU-tagsága miatt

A Magyar Külügyi Intézet és a Mathias Corvinus Collegium által „A csatlakozás ára: ki fizeti meg Ukrajna EU-tagságát?” címmel Budapesten megtartott kerekasztal-beszélgetésen az esemény címét adó külügyi intézetes tanulmányt bemutatva Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója arról beszélt, hogy Ukrajna hosszú ideje próbál NATO-tag lenni, de mostanra egyértelművé vált, hogy ez a belátható jövőben nem fog megtörténni. Az Egyesült Államok és más nagyhatalmak sem támogatják ezt.

Az Európai Bizottság és több európai szereplő ugyanakkor egyfajta vigaszdíjként egy gyorsított EU-csatlakozást kínálna Ukrajnának.

Siklósi Péter szerint ez azonban súlyos problémákhoz vezetne az Európai Unió minden vonatkozásában. Az oligarchikus ukrán pártrendszer nehezen illeszkedne az EU struktúrájába. A csatlakozás még biztonságpolitikai kérdéseket is felvetne, hiszen Ukrajna konfliktusban áll Oroszországgal, ami az EU-t is katonai konfliktusba sodorhatná. Ukrajna újjáépítése, hadseregének fenntartása és a csatlakozással járó gazdasági támogatások ráadásul kifizethetetlenül hatalmas összegeket emésztenének fel. Ez összesen 2,5 ezer milliárd euróba kerülne az első öt évben, ami az EU 2025-ös költségvetésének több mint 12,5-szerese. Magyarországra ebből 48 milliárd euró jutna, ami egy főre vetítve 2 millió forintos terhet jelentene. A magyar mezőgazdaság évente 672 milliárd forintos veszteséget szenvedne el.

Túl nagy teher Európának

A kerekasztal-beszélgetés során Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem – John Lukács Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője az ukrajnai rendezés lehetőségei kapcsán elmondta, hogy bár az EU-csatlakozás napirenden van, annak realitása erősen kérdéses a háború elhúzódása, a gazdasági kihívások és a belső stabilitás problémái miatt. Jelenleg az ukrán hadsereg és gazdaság kifáradása várható, főként az amerikai támogatások csökkenése és az európai erőforrások korlátozott volta miatt. A háború pedig elhúzódhat akár 2025 végéig vagy még tovább. A biztonságpolitikai szakértő szerint Ukrajna gyors csatlakozása az Európai Unióhoz problémás lehet, mivel a konfliktus befagyása vagy lezárása nélkül a csatlakozás precedens nélküli lenne. Biztonsági és politikai kockázatok merülnek fel, mivel egy háborúból kikerült, destabilizált ország nehezen integrálható. Az ukrán gazdaság nem felkészült a versenyre, hatalmas összegekre lenne szükség az újjáépítéshez. Az EU-nak akár 1000 milliárd eurót is be kellene fektetnie, ami a saját gazdasági stabilitását is veszélyeztetheti. A háború után Ukrajna belső feszültségekkel, eladósodottsággal és fegyveres csoportokkal szembesülhet, ami további biztonsági kihívásokat jelent.