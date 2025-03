Válságban Demcsák Zsuzsa házassága? Férje furcsa reakciója csak olajat öntött a tűzre

Azt rebesgetik, hogy tönkrement Demcsák Zsuzsa házassága. A televíziós nem félt kimondani harmadszorra is az igent, most azonban arról szólnak a hírek, lehet, hogy a jelenlegi kapcsolata sem az igazi. Elérték mindkét félt telefonon, a műsorvezető kijelentette, nettó hülyeség még a feltételezése is annak, hogy tönkrement volna a harmadik házassága.

Vágólapra másolva!

Demcsák Zsuzsa harmadik házassága elején kijelentette, tanulva az előzőekből, minden eddiginél jobban fogja óvni férjét a nyilvánosságtól: ez így is történt, most viszont épp emiatt indultak be a pletykák a válásukról - írja a Femina. Ahogy arról az Origo is beszámolt, a TV2 műsorvezetője 2024 karácsonyán harmadszorra is férjhez ment, az édesanya közösségi oldalán megmutatta szerelmét a követőinek. Demcsák Zsuzsa, a TV2 műsorvezetője

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo A Story magazin most arról írt, azt rebesgetik, hogy az elmúlt időben nem csupán a tudatosság miatt nem mutatkoznak együtt. Demcsák Zsuzsát és férjét elérték telefonon, utóbbi először letagadta kilétét, majd, amikor a lap közölte, miért keresik, annyit mondott, furcsállja, hogy a válás a téma. Végül kijelentette, nem szeretne erről beszélni. A tévés, ahogy a magazin fogalmaz, először talán hezitált a válás szó hallatán, majd határozottan kijelentette, nettó hülyeség még a feltételezése is annak, hogy tönkrement volna a harmadik házassága.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!