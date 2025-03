Folytatódott az évtized egyik legnagyobb korrupciós ügyének tárgyalása Budapesten

A Fővárosi Törvényszéken vette kezdetét reggel kilenckor a zuglói és az újbudai parkolási rendszerrel, valamint a BKV informatikai keretszerződésével kapcsolatos korrupciós botrány büntetőeljárásának második előkészítő ülése. A januári tárgyaláson öt szocialista politikust hallgatott meg a bíróság, egyik vádlott sem ismerte be bűnösségét, viszont mindannyian részletes vallomást ígértek az első tárgyalási napokra, amikre május 14-én és 16-án fog sor kerülni. Péntek reggel a korrupcióval vádolt parkolási cég, a SIS Parking Kft. ügyvezető igazgatóját, Sz. Zoltán fogja kihallgatni a bíróság.

A bíróságon megjelent Tóth Csaba volt országgyűlési képviselő és Horváth Csaba, Zugló volt polgármestere is.

Horváth Csaba és Tóth Csaba is megjelent a mai tárgyaláson. Fotó: Ladóczki Balázs

Nem mondott le a tárgyalás jogáról a negyedrendű vádlott

A péntek reggel ismertetett vádirat szerint Sz. Zoltán a SIS Parking Kft. ügyvezető igazgatója befolyásolás érdekében Horváth Csaba volt zuglói polgármesternek és Tóth Csaba volt országgyűlési képviselőnek összesen 250 millió forint korrupciós pénzt adott át 2017 és 2019 között. Büki László, újbudai képviselőnek 2017 és 2020 között összesen 140 millió forint majd még 11 millió forint korrupciós pénzt adott át, aki ebből a pénzből továbbadott Molnár Gyula országgyűlési képviselőnek is a vádirat szerint.

Háromrendbeli hivatali helyzettel visszaéléssel, társtettesként elkövetett vesztegetés és társtettesként elkövetett befolyás vásárlásával és hivatali vesztegetés bűntettével vádolta meg az ügyészség, és azt indítványozta, hogy a Sz. Zoltánnal 2023-ban megkötött és 2024.augusztus 14. napján módosított egyezséget hagyja jóvá. Az ügyészség 1 év 6 hónap börtönbüntetést és összesen 30 millió forint pénzbüntetés megfizetését kérte a férfira.

Horváth Csaba feszülten várta, tesz-e Sz. Zoltán részletes vallomást. Fotó: Ladóczki Balázs

Sz. Zoltán a bírónőnek azt mondta, hogy nem hajlandó lemondani a tárgyalás jogáról és nem ismerte be a vádban megfogalmazott tényállást, nyilatkozatot azonban később kívánt tenni, ezt védője is megerősítette. Ez azt jelenti, hogy Sz. Zoltán a jelenlegi a formájában nem fogadta el az egyezséget, amit korábban megkötött. A bíróság is hiányosnak tartotta a vádirati tényállást egyes részeit, emiatt sem lehetett volna jóváhagyni az egyezséget, akkor sem, ha Sz. Zoltán lemondott volna tárgyalási jogáról. Sz. Zoltán későbbre ígért részletes vallomást.