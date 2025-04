2024-ben is növekedett Európa egyik legnagyobb étrend-kiegészítő gyártója, a magyar tulajdonú BioTechUSA

Fotó: BioTechUSA

A fejlesztésnek köszönhetően a BioTechUSA megtriplázta éves szeletgyártó kapacitását, mellette pedig egy új prémium szelet- és egy új prémium vitamincsaláddal is piacra lép.

Az európai szinten is egyedülálló fejlesztés mellett új shaker logózó üzem is épült, valamint folytatódott a gyártókomplexumok energetikai modernizációja is, utóbbinak köszönhetően a vállalat mindkét gyártó- és logisztikai telephelyén (Szada és Dunakeszi) az áramfelhasználás 30 százalékát már zöld megoldások biztosítják.

Természetes alapanyagú termékeket keresnek a vásárlók

A cégcsoport értékelése szerint a természetes alapanyagokat tartalmazó termékek iránt nő a kereslet, a kollagének, vitaminok különösen népszerűek voltak tavaly a vásárlók körében. Nő a vásárlói tudatosság is, ami különösen a fehérjét tartalmazó étrend-kiegészítők piacán fontos. Az edzőtermi vásárlók száma tavaly némileg csökkent, amit viszont a többcsatornás értékesítés eredményei – a B2B és a B2C szegmensben egyaránt – ellensúlyoztak. A fizikai boltok száma 1,5 milliárd forintos ráfordítással 31-re nőtt.

Lévai Bálint: Egyszerre megtisztelő és kiérdemelt az FC Barcelona partnersége „Megérdemelt elismerést jelentett számunkra, hogy megkeresésük után, tavaly a régióban egyedülálló globális együttműködési megállapodást kötöttünk a világ egyik legpatinásabb futballklubjával, az FC Barcelonával” – mondta Lévai Bálint, hangsúlyozva, hogy ezzel a cégcsoport nem csak a klub hivatalos táplálékkiegészítő beszállítója lehet, hanem egy globális márka partnere. Ez persze jótékonyan hat majd az értékesítési eredményekre: a BioTechUSA már piacra is dobta első Barcelona signature termékét, a katalán krém ízű Iso Whey Zero-t, 2025-től már az FC Barcelona klasszisa, a világ egyik legjobb középpályása, Pedri egyénileg is csatlakozott a vállalat márkanagyköveti csapatához.

A BioTechUSA-cégcsoport saját értékelése szerint az évi 8-10 százalékkal bővülő étrend-kiegészítői piacon az értékesítési csatornák sokfélesége mellett a saját gyártás és a saját logisztika jelenti azt a versenyelőnyt, ami az eddigi sikerek alapja és a jövőbelieké is lehet. A cégcsoport további érdemi növekedése elsősorban az árbevétel 80 százalékát jelentő exporttevékenység eredményességén múlik, az új külpiacokon való megjelenés mellett (például Egyiptom) fontosak a meglévők is (a spanyol, francia, szlovák, román, izraeli és lengyel piacon két számjegyű növekedést ért el tavaly a cégcsoport).