A fonói ámokfutó édesanyja az Origónak: „Tomi a családját hibáztatja a gyilkosságért”

„A fiam gyűlöli a bezártságot, megőrül a zárkájában, ahol olyan agresszív lett, hogy néhány órára gumiszobába került. Én pedig tehetetlenségemben a diliházba kötök ki, annyira aggódom érte. De nyugtatót nem akarok szedni, nehogy rászokjak” – fakadt ki az Origónak Ibolya, a fonói kettős gyilkossággal gyanúsított férfi édesanyja.

A fonói kisbolt. Fotó: police.hu

Akit az is frusztrál, hogy fia, O. Tamás nem áll szóba vele, látni sem akarja őt. Még azt is megtiltotta, hogy levelet írjon neki a börtönbe. Viszont amikor a testvére tisztasági csomagot vitt be neki, a férfi beszámolt róla, hogy mi történt vele a zárkában.

„Tomi a családját hibáztatja a szörnyűségért, hogy két embert agyonvert. Sajnos a drog teljesen elvette az eszét, ezért verte agyon Magdi nénit és a boltos Katikát. – folytatta Ibolya.

„Magdi néni temetése napján Budapestről idegen emberek érkeztek a faluba. Felsorakoztak a polgármesteri hivatal előtt, majd végigmasíroztak az utcán, közben a halálbüntetés visszaállítását követelték. Szerencsére mi nem voltunk itthon, elmenekültünk az öcsémhez egy másik faluba. Féltünk, hogy baj történik és bántani fognak minket. Sajnálom az áldozatokat, közben megszakad a szívem a fiamért. Valamilyen új, fóliás drogot szívott el a tragédia előtt. Ha tudnám, kiktől szerezte, biztosan megkeresném és számonkérném…”

Ibolya arról is beszélt, hogy O. Tamásnak van egy kisfia, aki az édesanyjával Budapesten él. A férfi akkor is tombolt, amikor a volt élettársa megtiltotta, hogy találkozzon a közös kisfiukkal. Az asszony éppen a drog miatt féltette tőle a gyereket.

Mint azt az Origo megírta, március 14-én az emberöléssel gyanúsított O. Tamás az ámokfutása végén az agyonvert boltosnő autójával menekült el a helyszínről. Végül a rendőrök Siófokon fogták el, a gyorsteszt kimutatta, hogy drog volt a szervezetében. O. Tamás azóta letartóztatásban várja a bírósági tárgyalását. A fonói támadás után a másik áldozat a kórházban halt bele a sérüléseibe.

Korábbi cikkeink a témában: