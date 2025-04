A jövő olaja a ritkaföldfém lesz – új területeken működne együtt Oroszország és Amerika

– A Közel-Keletet illetően az oroszoknak is lehet valami speciális tervük Gázával?

Amit mi látunk, az csak a jéghegy csúcsa. Itt gyakorlatilag Grönlandtól kezdve a most is „forró” Szíria, Líbia, Gáza térségéig, nagyon sok olyan zóna van, ami most Ukrajna okán-ürügyén, de asztalra kerül az oroszok és az amerikaiak között.

A „jövő olaja” a ritkaföldfém lesz, ez már világosan látszik, de azért a „múlt olaját” sem felejti még el senki.

Az egyik felröppent pletyka szerint az Északi Áramlat-vezetéket akár amerikai befektetőkkel is újra üzembe lehetne helyezni, ami egy óriási fricska lenne Európának. A másik pletyka egy közös alumíniumipari projekt lenne Oroszország területén, oroszországi nyersanyagból.

Ez az a „pozíciólezáró nettósítás”, ami most felnyílt Oroszország és Amerika között.

Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök korábbi találkozója.

– Mi lehet a konfliktusokat rendezése helyett elmélyíteni akaró politikai logika szerinti keretezés mögött?

Ismerjük azt a USAID-dollárokból felépíteni próbált félrekeretezést, de a konkrét helyzetben is világosan látjuk, hogy az Ukrajnáról szóló megállapodások nekik kedvezőek. Egy sokkal nagyobb rendezésről beszélünk, sem minthogy itt mindenféle egyoldalú gesztusok megtételéről ránthatnánk le a leplet. Sokkal inkább egy viszonosságalapú reálpolitikai folyamat az, amit látunk. Ez a hamis, de tudatos félrekeretezés, tudattalan zavar.

Például a magyar belpolitikában a letűnőben lévő politikai erők, mint mondjuk a Demokratikus Koalíció, egyszerűen nem találják a helyes narratívát, nem találják a helyes reakciót egy olyan helyzetben, ahol a Európa jelenleg két tűz közé szorult azzal, hogy elzárta magát az oroszokkal való megegyezés lehetőségétől, de Amerikával is elhidegült a viszonya.

Az olyan felvetések, hogy Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásáról népszavazást kellene kiírni – ami alkotmányjogilag is képtelenség –, jó példái annak az át nem gondolt kapkodásnak, annak a kétségbeesett, fuldokló kommunikációs levegővételi próbálkozásnak, ami ezeket a tudattalan zavarban szenvedő politikai erőket fojtogatja. A globális narratíva magyarországi képviselői zavarban vannak.

De nem csak a magyarországi képviselői, hiszen a „Hajlandók”, vagy „Tettre Készek Koalíciója” – ami félig uniós, félig kívülálló szereplőknek a „koalíciója” – is ugyanolyan sebességgel távolodik a realitásoktól. Elszakadtak a valóságtól. Lengyelország és a három balti állam például kilépett azokból a nemzetközi egyezményekből, ami a taposóaknák és a kazettás bombák tilalmáról szól. Ezek a politikai erők látványosan robognak egy, a háborús kockázatot jelentősen felerősítő világpolitikai helyzet felé. De saját szempontjukból érthető tudatos félrekeretezés, hiszen Brüsszelben már önmagában az zavart okoz, ahogy az Egyesült Államokban éppen kisöprik a mélyállamot. Olyan ez, mint ürgeöntés. Most ott öntik ki az ürgét, de aztán feljön Brüsszelben is az az ürge.