A szivárványon túl is van élet – az IKEA leállítja egy Pride-kompatibilis terméke gyártását

Úgy tűnik az elmúlt időszak eseményei, Donald Trump megválasztása és a magyar kormány Pride korlátozásáról szóló intézkedése meghozta a hatását. Az ismert multinacionális cég, az IKEA igyekszik megszabadulni szivárványszínben pompázó árucikkeitől. A jelenséget Skrabski Fruzsina filmrendező, újságíró vette észre és Facebook-bejegyzésben meg is osztotta.

A képen egy az LMBTQ-mozgalom színeiben tetszelgő táska árválkodik. A vásárlók tájékoztatására pedig a következő üzenetet szolgáltatták:

Utolsó lehetőség, hogy megvásárold. Ezt a terméket már nem gyártjuk.

Az IKEA 2023-ban és 2024-ben is részt vett a felvonuláson, bár korábban még kampányt is indított az „elfogadás” jegyében. A svéd áruház az elmúlt években még a hagyományos kák bevásárlótáskáit is szivárványszínűre cserélte – írja a Mandiner.

Az idei Pride-felvonulás vélhetően elmarad.

Ebben a cikkünkben összeszedtük, hogy milyen botrányos jelenetekről maradnak le a gyermekek.