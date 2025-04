A Tisza igent mond Ukrajna uniós tagságára

Lehet-e népszavazást tartani Magyarországon Ukrajna uniós csatlakozásának kérdéséről?

Szikra Levente, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a Magyar Nemzetnek azt mondta, hogy álláspontja szerint – habár nem kívánja megelőlegezni a Nemzeti Választási Bizottság döntését –, de a DK kérdése nem hitelesíthető.

„Az alaptörvény és a népszavazási törvény szigorúan meghatározza egy országos népszavazási kérdés hitelesítésének feltételeit. Ezek röviden: az Országgyűlés hatáskörébe tartozó ügy legyen, ne érintsen kizárt tárgykört, és legyen egyértelmű a kérdés. A DK által nemrég benyújtott népszavazási kérdés több sebből is vérzik. Ukrajna EU-csatlakozása jelenleg nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe, ugyanis az Európai Tanácsban a kormány képviseli Magyarországot, így arról is ők döntenek, hogy miként szavaz hazánk ebben az ügyben. Az Országgyűlés elé akkor fog kerülni ez a kérdés, ha már lezárult a teljes csatlakozási folyamat, és ratifikálni kell a megszületett csatlakozási szerződést. Ettől nagyon messze vagyunk jelenleg. Tehát még ha fel is tesszük, hogy a ratifikáció miatt mégis parlamenti hatáskörbe tartozik az ügy, akkor is idő előtti annak népszavazáson való feltétele, ami az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint szintén a hitelesítés akadálya” – magyarázta a szakértő.

Magyarország Kormánya VOKS 2025 néven véleménynyilvánító szavazást kezdeményezett Ukrajna uniós csatlakozásáról

Indul a Voks 2025 szavazás, ahol a magyarok döntenek és nem Brüsszel

– olvasható Magyarország Kormányának Facebook-oldalán.

A véleménynyilvánító szavazólapok kézbesítése ma kezdődik, de a kormány már korábban elindította a Voks 2025 tájékoztatási kampányát Ukrajna EU-tagságáról. Ezt Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára jelentette be a kormány közösségi oldalán közzétett videóban.

Ursula von der Leyen és Manfred Weber Ukrajna uniós csatlakozásának pártján állnak

Ugyanakkor több uniós ország felgyorsítaná Ukrajna európai uniós csatlakozását, de a tárgyalások kulcskérdése az lesz, hogy az EU hogyan tudná kezelni Ukrajna csatlakozásának gazdasági és politikai következményeit anélkül, hogy a jelenlegi tagállamok érdekei sérülnének.