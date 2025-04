Akár öt év börtönt is kaphat Magyar Péter, ha beigazolódik a bennfentes kereskedés gyanúja

Nagyon kiborult Magyar Péter

Magyar Péter esetében a jegybank még februárban indította el a vizsgálatot a bennfentes kereskedelem ügyében. A téma akkor kapott újbóli figyelmet, amikor februárban Gulyás Márton a Partizánban rákérdezett erre Magyar Péternél. Magyar Péter kikérte magának már a kérdést is, és emelt hangon, idegesen, magából kikelve tagadta, hogy köze lett volna ilyen bűncselekményhez. Sőt! A Tisza Párt vezetője annyira szerette volna igazát bizonyítani, hogy másnap külön Facebook-posztot szentelt ennek a témának, megfenyegetve az újságírókat, hogy aki bennfentes kereskedelemmel vádolja, azt rágalmazás miatt feljelenti.

Pár nappal később érkeztek az első hírek arról, hogy bennfentes kereskedelem miatt eljárás indult Magyar Péter ellen. Az akkori sajtóhírek szerint 2023. július 21-én, pénteken este tőzsdezárás után Mészáros Lőrinc cége, az Opus részvény-visszavásárlási akciót jelentett be, ami jelentősen növelte a részvények árfolyamát.

Ugyanezen a napon

Magyar Péter az összes egyéb részvényét eladta, és tőzsdezárás előtt, délután három órakor csak Opus-részvényeket vásárolt több tízmillió forint értékben.

Az ezt követő héten hétfőn tőzsdenyitás után pedig emelt árfolyamon az összes Opus-részvényét eladta és jelentős, sokmilliós haszonra tett szert.

A tranzakció azért érdekes, mert Magyar Péter ugyanebben az időszakban a Bankholding, azaz Mészáros Lőrinc bankjának felügyelőbizottsági tagja volt, ez a tény pedig felveti annak a lehetőségét, hogy előzetes információi voltak arról, mikor kell olcsón Opus-részvényeket vásárolnia, amelyeket később drágábban adhat tovább.

Később Magyar Péter nem tagadta a HírTV-nek, hogy valaha vett volna Opus-részvényeket, azt azonban nem árulta el, hogy mennyit és mikor. A HírTV riporterének azt azonban elárulta, hogy többek között OTP-részvényt is vásárolt, de állítása szerint bűncselekményt nem követett el. Beszélt arról is, hogy a magyar embereknek semmi közük ahhoz, hogy 5 vagy 10 éve mit csinált.

Az utóbbi mondat annak fényében érdekes, hogy Magyar korábban azt mondta, hogy minden politikus esetében 20 évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot fog indítani.

Csütörtökön az is kiderült, hogy az Index birtokába került a kérdéssor, amelyet a jegybank a törvényes eljárás részeként juttatott el Magyar Péterhez. A jegybank első kérdése a következő volt:

„Kérem, nyilatkozzon arról, hogy 2023. július 21-én miért adott tőkepiaci megbízásokat Opus-részvényre – itt a jegybank szakemberei még az ISIN-számot is feltüntetik –, illetve milyen információ, adat, elemzés alapján kereskedett aznap? Miből fedezte a tranzakciókat?”

Ezután az MNB rákérdezett arra is, hogy Magyar Péter 2025. február 13-i Facebook-posztjában miért állította, hogy nem is vett és nem is adott el részvényt, miközben a dokumentált tranzakciók ennek ellentmondanak. Egy újabb kérdés pedig arra irányult, hogy mire alapozta kijelentését, miszerint „az Index-cikk full kamu”.