Aljas, dilettáns, kommunista edzők és sportvezetők próbálták tönkretenni az olimpiai bajnok legendát

Jellemtelen, dilettáns, kommunista sportvezetők irányították a kajak-kenu világát, páratlan keménységgel beszélt erről Foltán László olimpiai bajnok a Századvég YouTube-csatornáján, a Kontextuson, a Négyszemközt című műsorban. Ezeket az embereket meg is nevezte, ahogy azt is mondta, a börtönre váró, jogerősen elítélt bűnöző, Gyárfás Tamás oda kerül, ahova való. A sport nyomasztó, árnyékos oldaláról a nagy sportolók közül eddig talán senki nem nyilatkozott ennyire fájdalmasan őszintén. A konzervatív gondolkodású bajnok napjaink politikájáról - például Magyar Péterről - is elmondta gondolatait, minden szépítgetés nélkül.

A beszélgetés legérdekesebb részei itt érhetők el: 00:00:20 – Féltette a fiát a kenusporttól; nehézségek 00:04:45 – Különleges evezési technika; gyakran kérték a segítségét 00:14:06 – A versenysport árnyékos oldala; fekete bárány volt az egyesületben 00:19:36 – Konfliktus a volt párttitkárral, Parti János szövetségi kapitánnyal 00:28:12 – Régi kommunista káderek a versenysportban 00:30:29 – Gyárfás Tamás 00:37:42 – Párizsi olimpia, genderbotrány és provokáció 00:45:50 – Elvesztett arany, sportpályafutás vége 00:58:35 – Munka, élet a versenysport után, könyv 01:03:58 – Magyar Péter 01:14:00 – Értékrend; háború, genderpropaganda 01:28:04 – A Százak Tanácsának tagja 01:32:06 – Brüsszel; 1956 hozadéka 01:36:14 – Tervek Teljes videó:

