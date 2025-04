Kutyával az élet – ezért hagysz ott horribilis összegeket az állatorvosnál

Mennyibe kerül az ivartalanítás?

Az ivartalanítás díja a kutya nemétől és méretétől függően alakul. A nagyobb műtétek árát az előzetes vizsgálatok, vérkép, ultrahang, szívférgességteszt, az altatás és az operáció díja adja. Ehhez jön a gyógyszerek ára. A hasi ultrahang 10 000–25 000 forint között van, a szívultrahang 30 000 forint is lehet. Az altatás ára attól függ, injekcióval vagy gázzal történik, az ára 10 000–25 000 forint között lehet. Daganateltávolítás 30 000–90 000 forint közötti árban van, a sérvműtét hasonló, a császármetszés elérheti a 60 000–100 000 forintot is. Az összetettebb műtétek összköltsége elérheti a félmillió forintot is, mire meggyógyul az állat.

Aki kisállat-biztosítást köt, spórolhat

A Világgazdaság cikke szerint nem utolsó sorban az orvosi szaktudást és az asszisztenciát meg kell fizetni, és a magas működési költségek is megjelennek az árakban. A modern rendelőkben komoly műszerezettség van: ultrahang, röntgen, laborgépek, ezek üzemeltetése, karbantartása költségekkel jár. A rendelőkben használt és forgalmazott gyógyszerek, fertőtlenítők, kötszerek ára is folyamatosan emelkedik, így az állatorvosi díjak is emelkednek.

A gazdi költségei egyetlen módon csökkenthetők, ha biztosítást köt a kutyára. Magyarországon a legtöbb kisállat-biztosítás csak az állat hét- vagy nyolcéves koráig köthető meg. Ez azt jelenti, hogy ha kutya már betöltötte ezt a kort, új biztosítást nem lehet rá kötni, viszont a régi érvényben maradhat. A biztosítás fedezi a váratlan és hirtelen felmerülő eseményeket, műtétet, kórházi ellátást egy bizonyos értékhatárig évente. Önrésszel is kell számolni, ez 10 000 forinttól 15 százalékig terjed. A fedezet összegében nagy eltérések lehetnek, 100 000–400 000 forintig. De fedezi azt is, ha a kutyánk másnak kárt okoz, illetve az elaltatás költségét is. De nem terjed ki mindenre, így nem szokta fedezni egy alapbiztosítás:

a genetikai, örökletes betegségeket

már meglévő betegségek (a szerződéskötés előtti állapotokat kizárják)

a megelőző kezeléseket (ha nem prémiumcsomag)

az esztétikai beavatkozásokat (pl. szőrtelenítés, kozmetika)

az ivartalanítást (kivéve, ha baleset miatt szükséges)

A kisállat-biztosítás éves díja 10 ezer és 80 ezer forint között van, az első összeg csak baleseti ellátásra nyújt fedezetet, míg az utóbbi akár teljeskörűen téríti a költségeket. Viszont a fiatal kutyák szerencsés esetben kevesebbet betegeskednek. Ahogy idősödik a kutya, egyre többe fog kerülni az ellátása. Erre a célra érdemes egy alapot elkülöníteni, és ott gyűjteni a várható kezelésekre, műtétre, jól fog jönni, ha baj van.