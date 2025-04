Anne Frank naplója – igazi háborúellenes röpirat a Budapesti Operettszínházban

Miután Hollandiát is megszállták a németek, Anne Franknak a családjával együtt bujkálnia kell a zsidóüldözések elől. 1942. június 1-jén kezdett el naplót vezetni, az előadás során új életre kelnek a szavak, amelyek megpróbálják leírni Hollandia német megszállását, a háború okozta folyamatos szorongást. A kislány szavai révén, amelyeket néha a szekrényre vetítve is láthat a néző, szembesülhetünk vele, milyen az, amikor éjjel-nappal bujkálni kell, mégis minden egyes nap új reményt is hoz, hogy megváltozhat minden, hogy egyszer csak lehet újra normálisan élni.