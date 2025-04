Így élte meg egy magyar család a spanyol áramszünetet – helyszíni beszámoló

A rádióban ugyanis csak zene ment, híreket nem tudtak beolvasni, a televízió sem ment. Hazahoztuk az iskolából a gyerekeket, a suliban azt mondták nem tudják megmondani, hogy másnap lesz-e tanítás. Viszont ugye üzenni sem tudnak majd, mert nincs hol...

Egyébként este nyolcig irányították a rendőrök a forgalmat az utcákon.

Aztán szépen leszállt az este, áram továbbra sem volt, gyertyafénynél tettünk-vettünk és vízforralóval melegítettünk vizet főzéshez és fürdéshez.

Egyszer csak azt láttuk, hogy a szemben lévő épületben világosság lett – nálunk meg tök sötét. Ezt nem értettük. Aztán este fél 11-kor végre nálunk is visszajött az áram. Azóta gyakorlatilag helyreállt a rend, egyedül az internet akadozik még. Az éttermünket is kinyitottuk, kezd visszatérni minden a normál kerékvágásba. Hogy milyen volt mindezt megállni? Borzasztó, úgy éreztük magunkat mintha ki lennénk lőve, elvágtak volna bennünk mindentől. Anno láttam egy ilyen filmet, nos annak a képkockái elevenedtek meg hétfőn. Mindenesetre az nem igazán nyugtat meg, hogy eddig az illetékeseknek nem sikerült kideríteniük az áramkimaradás okát – kvázi ilyen legközelebb is előfordulhat...