Hatékony az árrésstop, Hide the Pain Haroldnak is tetszik

Az árrésstop bevezetése a várakozásoknál is nagyobb árcsökkenést hozott a hazai boltokban. Örömmel tapasztalta ezt a híres mémmé vált Arató András, internetes nevén „Hide the Pain Harold” is, aki a Hír TV kedd esti Híradójában dicsérte az árréscsökkentést.

Arató András, közismert internetes mémnevén „Hide the Pain Harold” (kép forrása: Hide the Pain Harold/X) Az árréstop bevezetése a várakozásoknál is nagyobb árcsökkenést hozott a hazai üzletekben. Harminc élelmiszer kategóriában több mint ezer terméket érint, és a visszajelzések alapján a vásárlók is elégedettek – hangzott el a Hír TV Híradójában. Lentner Csaba közgazdász a Hír TV-nek kifejtette: „közel 20 százalékos az ármérséklődés, ez nagyon kedvező, és az infláció növekedésére is jótékony hatást gyakorol.” A közgazdász szerint a kormány további célja lehet, hogy megakadályozza, ha a kereskedők esetleg más (a jelenlegi szabályozáson kívül eső) termékeknél áremelést terveznének végrehajtani.

