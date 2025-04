Árrésstop: az NGM elárulta az Origónak, mennyivel csökkentek az árak

Egyértelműen működik az árréscsökkentés, hiszen az érintett élelmiszerek ára átlagosan 18,6%-kal olcsóbb lett – mondta el Gerlaki Bence a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára az Origónak nyilatkozva. Az államtitkár arról is beszélt, hogy a kormány várja a fogyasztók észrevételeit az árrésszabályozással kapcsolatban is az online fogyasztóvédelmi konzultáció keretében, annak ellenére is, hogy kereskedők az árréskorlátozást eddig kivétel nélkül mind betartották, így szabályszegésért még senki sem kapott bírságot.

Április 6-án online fogyasztóvédelmi konzultációt indított a kormány. A felmérésben a vásárlók az élelmiszer-árstopintézkedések betartásával kapcsolatban is elmondhatják a véleményüket, észrevételeiket. A fogyasztóvédelmi hatósági tapasztalatok alapján mennyire működik jól az élelmiszerek árréscsökkentése és ha nem megfelelően járnak el a kereskedők az árrés korlátozással kapcsolatban, akkor milyen szankciókra számíthatnak? Az árréscsökkentés egyértelműen működik. Az ellenőrzési tapasztalatok az élelmiszerárak tekintetében pozitívak, hiszen az érintett termékek átlagosan 18,6%-kal lettek olcsóbbak, ahol nem történt árcsökkenés, ott már eleve tíz százalék alatt volt az árrés. Ha a helyszíni ellenőrzés jogsértést valószínűsít, a fogyasztóvédelmi hatóságnak hatvan napja van a tényállás tisztázására, majd a megfelelő szankciót tartalmazó határozat meghozatalára. Bírság kiszabására még nem került sor. A kormányhivatalok az árrésre vonatkozó szabályok megsértése esetén termékkategóriánként 5 millió forint bírságot szabhatnak ki, míg a saját márkás termékek arányára és a forgalmazott termékek mennyiségére vonatkozó előírások megszegése esetén akár 2 millió forint is kiszabható termékkategóriánként. A bírságolásra naponta többször is lehetőség van, magasabb bírságösszeg meghatározásával egyidejűleg. Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok az élelmiszerárak csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló kormányrendelet március 17-i hatálybalépésével megkezdték a 30 meghatározott termékkategória tekintetében a kiemelt vizsgálatot. A kormány célja az intézkedéssel az volt, hogy a kereskedők által alkalmazott árrés ne haladja meg a 2025 januárjában alkalmazott árrés mértékét, illetve a 10%-ot, ezzel megakadályozva, hogy a kereskedők indokolatlanul magas árrést alkalmazzanak. Ezenfelül a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a saját márkás termékek arányára vonatkozó szabályok betartását is. Ugyancsak vizsgálat alá kerül a mennyiségi előírásokra vonatkozó rendelkezések végrehajtása, amelyek alapján naponta legalább a kereskedő által 2024-ben értékesített átlagos napi mennyiség árusítása kötelező.

Gerlaki Bence a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára, Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség Meddig marad az árréscsökkentés, mi jöhet intézkedés után és az elkövetkező hónapokban milyen árakra lehet a kormányzati árcsökkentő intézkedések alapján számítani? Az árrés csökkentés jelenlegi formájában 2025. május 31-ig van hatályban. A kormány folyamatosan figyelemmel kíséri az intézkedés hatásait, különös tekintettel az élelmiszerárak alakulására és a fogyasztói visszajelzésekre. A cél továbbra is az, hogy a magyar családok megfizethető áron juthassanak alapvető élelmiszerekhez. A jövőbeni intézkedésekről a piaci folyamatoknak az értékelése után születik majd döntés. Meddig és hol érhető el az online fogyasztóvédelmi konzultáció? Tervezi-e a kormányzat, hogy kibővíti, meghosszabbítja a konzultációt? A konzultáció mellett milyen egyéb módon, és hol mondhatja el fogyasztóvédelmi és az árrésstoppal kapcsolatos tapasztalatait vagy panaszait az állampolgár? A fogyasztóvédelmi konzultáció a fogyved.kormany.hu oldalon érhető el, a konzultáció tehát online tölthető ki, egészen 2025. május 23-ig. A felmérés 12 kérdést tartalmaz, többek között olyan témákat érint, amik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok felszámolásáról szólnak, illetve az online csalások elleni fellépésről és a légiutas jogokkal kapcsolatos szabályozásról is elmondhatják a véleményüket a polgárok. A mostani online konzultáció mellett még a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalok is foglalkoznak fogyasztóvédelmi panaszokkal. Elektronikusan az ugyfelszolgalat@nkfh.gov.hu és https://kormanyhivatal.hu oldalon, vagy ügyfélkapun keresztül az e-Papír szolgáltatáson van lehetőség benyújtani a panaszokat.

