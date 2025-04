Ezek az árulkodó jelek mutatják, hogy Magyar Pétert nagyon érzékeny pontján érinti a bennfentes kereskedés ügye

Az emlékezetesre sikerült Partizán-interjúban ugyanis, amikor a műsorvezető, Gulyás Márton a bennfentes kereskedésről próbálta kérdezni, Magyar Péter a válaszadás helyett – alig leplezett – tehetetlen dühvel visszakérdezett: „mennyi az idő, Marci?”.

És ugyanezt az ideges, agresszivitásba átcsapó magatartást produkálta akkor is, amikor a Partizán-adást követően a köztelevízió riporthölgye azt szerette volna megtudni a Tisza Párt vezetőjétől, hogy vásárolt-e Opus-részvényeket?

Semmi köze a magyar embereknek, hogy én magánemberként 10 éve mit csináltam, vagy 5 éve – vágta bele idegesen a riporterhölgy arcába Magyar Péter az árulkodóan kitérő válaszát.

A bennfentes kereskedelem témakörében teljesen összeomlott Magyar kommunikációja

A 2024. november 18-án tartott sajtótájékoztatóján Magyar Péter még azért rótta meg a sajtó jelenlévő munkatársait, mert azok nem kérdezik Vogel Evelin állításáról, miszerint „bennfentes módon kereskedett a tőzsdén”.



Egyetlen egy kérdést nem kaptam a magyar sajtótól, hogy vajon igaz-e – mert az egy bűncselekmény, a bennfentes kereskedelem az egy Btk-tényállás –, egyetlen egy kérdést nem kaptam. Nem baj, csak úgy mondom. Így működik a magyar sajtó – hangzott el Magyartól a cinikus kioktatás.

A kritikába csomagolt felhívás után – tudniillik a magyar sajtónak a bennfentes kereskedésről kellene kérdezősködnie – a magyar sajtó aztán elkezdte feltenni a bennfentes kereskedés gyanújával kapcsolatos kérdéseit a Tisza Párt vezetőjének. Mindhiába. Magyar ekkorra ugyanis már teljesen elzárkózott az érdemi válaszadás elől.

Amint azt már Magyar partizános szereplésekor említettük, Gulyás kérdései elől egyfelől a „mennyi az idő, Marci?” semmitmondásával próbált kitérni.

Másfelől pedig a sajtó munkatársait áttételesen börtönnel fenyegette meg.

Mondván, azzal, hogy Vogel Evelin magánbeszélgetéseket rögzített, bűncselekményt követett el, így a hangfelvételek állításait használó és vizsgáló sajtó maga is bűntettet hajt végre. (Magyar azonban azt az önellentmondást nem oldotta fel, hogy Vogel hangfelvételes „bűncselekményével” már a 2024. november 18-i sajtótájékoztatón is tisztában volt – mert mint kijelentette: feljelenti egykori élettársát –, ekkor azonban még kifejezetten kérdezésre buzdította az újságírókat. Arról nem is beszélve, hogy a Vogelnél kifogásolt és bűncselekménynek minősített tettet Magyar maga is elkövette, hiszen felvette és nyilvánosságra hozta a Varga Judittal folytatott magánbeszélgetésüket.)