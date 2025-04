Bennfentes kereskedés: így sétált bele Magyar Péter a saját csapdájába

Ahogy arról az Origo is beszámolt, március 21-én Hidvéghi Balázs (Fidesz) és Juhász Hajnalka (KDNP) a vagyonnyilatkozati kötelezettség szigorításáról szóló törvényjavaslatot terjesztett be, amely a hazai EP-képviselőkre is kiterjesztené a brüsszelinél jóval szigorúbb, magyar vagyonnyilatkozati rendszert. Az indoklás szerint erre az utóbbi idők, Brüsszelt is megrengető, korrupciós botrányai miatt volna szükség.