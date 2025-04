Berci csak 11 éves, de úgy táncol, hogy a világ legjobb balettiskolája is felfigyelt rá

Berci szárnyal

Vincze Berci most 11 évesen a Magyar Táncművészeti Egyetemen tanul, napközben kollégiumban lakik, ha éppen nincs fellépése, hétvégén jár haza. Óriási lehetőséget kapott, ugyanis ősztől Londonban a világ legjobb balettiskolájában, a Royal Ballet School-ban kezdheti a tanévet, ahol a legjobb mesterektől tanulhat.

Amint felállt a kisfiam, már táncolt. Figyelte, amikor otthon koreográfiát próbáltam, később pedig bevittem őt az óráimra is

– mesélte az Origónak a kisfiú édesanyja, Vincze-Bódis Beáta, aki Gyöngyösön egy alapfokú művészeti iskolában tánctanár.

„Berci négyévesen kezdte nálunk az előkészítőt, majd másodikos korától ingázott a Magyar Nemzeti Balettintézetbe.”

A fiúcska tehetségére hamar felfigyeltek a hazai szakemberek is. Éveken át szerepelt az Operaház utánpótlás-nevelő intézetében a Magyar Nemzeti Balettintézetben. De többször táncolta a Diótörő kisfiú főszerepét is. Fellépett a Kishattyúk tavában, a Nagy Iván Nemzetközi Balettgálán és az Operaház újranyitó ünnepségén is. És szerepelt a Budapest Ballet Grand Prix gálaműsorában is. Számos hazai és nemzetközi versenyen ért el első helyezést, nyert kiemelt aranydíjat. Jelenleg a Magyar Táncművészeti Egyetemen tanul, és az egyetem, illetve az Operettszínház darabjaiban lép fel.

Berci nyáron elvégzett egy kurzust Londonban a Royal Ballet School-ban. Utána rögtön behívták felvételizni az utolsó fordulóra. És felvették.

Pedig a hetedik évfolyamba 750 diák jelentkezett ide a világ minden tájáról, és csak 24 gyermeket választottak ki. Köztük Bercit.

„Szeptemberben kollégista lesz a kisfiam, de ezúttal Londonban. Egy kint élő ismerősöm lesz a gyámja, ő jár majd szülői értekezletre, hétvégén pedig hozzá megy haza. Igaz, ott hathetente egy hét szünet van, olyankor haza is tud jönni” – folytatta a gyöngyösi édesanya.

Magyarországról még soha senki nem jutott be ebbe az intézménybe gyerekként. Hihetetlen öröm és óriási büszkeség ez nekünk, mert a rengeteg lemondás, munka és alázat, amit az évek során a fiunk beletett, most meghozta az eredményét.”

Berci tündérmeséjét csupán egy dolog nehezíti: a sikeres felvételi után derült ki, hogy a Brexit óta a külföldi diákok csak a második tanév elvégzése után kaphatnak ösztöndíjat.

Ezért a gyöngyösi kisfiú családja most gyűjtést indított, hogy június végéig előteremtsék a 19 millió forintos tandíjat.

Berci közben gőzerővel tanul, táncol, gyakorol, készül az új életére. Úgy tervezi, hogy magával visz Londonba egy plüssbáránykát, ami egyben a kedvenc kabalája is. Bizonyára hiányoznak majd neki a kedvenc kajái, a rántott hús és a palacsinta.