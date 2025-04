Rod Stewart, helikopter, baloldali szövetségek – ki is valójában Bige László?

Összességében világos kép rajzolódik ki Bige Lászlóról. Az elmúlt harminc évben, a baloldali politikai kapcsolatait is mozgásba lendítve hatalmas vagyont halmozott fel, most azonban vállalkozásai körül komoly pénzügyi gondok jelentkeztek. Ezek megoldását pedig a kormányváltástól remélheti, ezért tehetett a korábbinál jóval nagyobb tétet az Orbán-kormány aktuális kihívójára és adhatott Magyar Péteréknek százmillió forintnál is többet.

Minden jel arra utal, hogy Bige László baloldali milliárdos százmilliós anyagi támogatást nyújt a Tisza Párt számára, amely Magyar Péter vezetésével kormányváltásra készül és ez Bigének kedvező fordulatot hozhat, neki előnyös üzleti környezet alakulhat ki – írja a Magyar Nemzet. A Metropol információi szerint Bige legalább százmillió forintnyi támogatást küldött, amely egy Tisza Párthoz kapcsolódó szervezet bankszámlájára érkezett Svájcból. Ezt a hírt eddig senki sem cáfolta, Bige és a Tisza Párt pedig nem reagált a megkeresésekre. A helyzetet tovább bonyolítja a Bige körüli gyanú, miszerint a csődközeli Nitrogénművek Zrt.-ből folyamatosan menti ki a vagyont. Eddigi értesülések alapján ez akár ötmilliárd forint mértékű is lehet. Akár a korábbi kötvénykibocsátásával is összekapcsolható gyanús vagyonkimentési ügylettel összefüggésben Bérdi Zsolt ügyvéd a Magyar Nemzetnek elmondta: bünteti a törvény, ha valaki az írásbeli szerződés alapján fennálló követelés fedezetéül szolgáló vagyont részben vagy egészben elvonja, és ezzel a tartozás kiegyenlítését akárcsak részben meghiúsítja. A fedezetelvonás büntetési tétele minősített esetben ötéves szabadságvesztés lehet. Bige nemrégiben az ATV Egyenes beszéd című műsorában szólalt meg, és a kötvényeik meghosszabbításáról beszélt, ami további kérdéseket vetett fel a helyzetével kapcsolatban. Bige neve már korábban is felmerült különböző botrányos ügyek kapcsán, a legkomolyabb ügy, amely még folyamatban van, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által 2021-ben kiszabott 11 milliárd forintos büntetés, amely műtrágya-kartellezés miatt került a bíróság elé, és új eljárásra kötelezték a versenyhatóságot. Bige László régi baloldali politikai kapcsolataira támaszkodva próbálja megoldani pénzügyi problémáit, mivel a 2022-es választások előtt is az Orbán-kormány kihívóira tette fel tétjeit. Támogatta Márki-Zay Pétert is, aki a baloldal miniszterelnök-jelöltje volt, és jelentős összegeket juttatott neki. Bige már akkor kijelentette, hogy annyit ad, amennyit kérnek, ami jól mutatja elkötelezettségét a baloldali politikai irányvonal iránt írja a lap.

A Bige-sztori A Magyar Nemzet cikkében így mutatja be a baloldali milliárdost, végigkövetve vállalkozói pályáját, 2013-as cikkünkre is támaszkodva: Egy kamionnal érkezett a kádári Magyarországra, ahol még 30 évesen is kajak-kenu edző volt egy szabolcsi kistelepülésen, aztán alig húsz év alatt az egyik leggazdagabb magyar lett. A vegyész-üzletember egyetemi évei alatt nagyon sokat keresett azzal, hogy két barátjával eleinte az általuk készített Jimi Hendrix-szitanyomattal kereskedtek, később pedig sportmárkák emblémáit szitázták pólókra, amelyeket óriási mennyiségben értékesítettek. 1984-ben édesanyját követve végül Magyarországra költözött. Sikeres kajak-kenu edző volt éveken át Dombrádon, de közben visszatért a kereskedelemhez: Hollandiából, autóval hozott be használt ruhákat. A Mandiner portrécikkében az is szerepel, hogy később, amikor a ruhabizniszben túl nagy lett a konkurencia, barterüzletbe fogott: autógumikat cserélt bárányhúsra Romániában, végül műtrágyával és mosószer-alapanyagokkal kezdett el kereskedni. A romániai Caola kizárólagos forgalmazója lett, 1996-ra már ő lett Magyarország és Románia közötti vegyipari termékek kereskedelmével foglalkozó legnagyobb szereplője. A legnagyobb magyar műtrágya gyártó cég, a Péti Nitrogénműveket a Gyurcsány-kormány idején szerezte meg. A sikeres üzletei révén Bige óriási vagyont szedett össze, már a Forbes leggazdagabb magyarok listáján is szerepel, 2024-es adatok szerint 126 milliárd forintos vagyonnal a 21. helyen áll. Fényűző életmódot él, amelyben luxusingatlanok, drága autók és exkluzív események játszanak központi szerepet. A Nyíregyháza környékén található birtokán különleges vadaspark és helikopterleszálló is található. A közelmúltban egy 1 milliárd forintos születésnapi partit rendezett, ahol Rod Stewart lépett fel, bemutatva gazdag életstílusát – folytatja írását a Magyar Nemzet, majd így zárják írásukat:

