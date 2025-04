Még idén megnyílhat a Biodóm a Fővárosi Állatkertben

Sós Endre az intézményben tartott sajtóbeszélgetésen elmondta, hogy

a helyszínen egy városi oázist szeretnének létrehozni, növényekkel és állatokkal.

A Biodóm megnyitására korábban tervezett 20 milliárd forint most sem áll rendelkezésünkre, de mintegy 350 millióból meg tudjuk nyitni - jelentette ki Sós Endre. Kitért arra, hogy a Biodóm a főváros és a kormány közötti viták, a sok éven át tartó bizonytalanság után tavaly nyílt meg a nagyközönség előtt, és ezt követően mintegy 100 ezer látogatót tudott vonzani néhány rendezvényén. Ezek közé tartozott a két fénydóm, a World Press Photo kiállítás, de fontos bevételt hozott, hogy hollywoodi filmprodukciót is forgattak itt. Elmondta, hogy idén a nemrég zárult őslénykiállítást másfél hónap alatt több mint 46 ezren látták.

A Biodóm épülete - Fotó: Wikipedia

Annak nem látjuk a realitását, hogy a beruházás egy-két éven belül befejeződhetne az eredeti terveknek megfelelően. Ugyanakkor azt gondoljuk, a Biodóm megérett arra, hogy állandó jelleggel kinyissuk a nagyközönség előtt

- hangsúlyozta az igazgató.

Királyné Tamás Anikó, az állatkert gazdasági igazgatója elmondta: a Biodóm tavalyi kiadásai mintegy 1,15 milliárd forintot tettek ki, a bevételek elérték a 710 millió forintot. Sós Endre megjegyezte, hogy

az eredeti tervek szerint nagy testű állatokat, orrszarvúkat, elefántokat, csimpánzokat is bemutatnának a Biodómban, ennek kialakításához azonban jelenleg nem állnak rendelkezésre a struktúrák és a források.

Elmondta, hogy a Biodóm korábbi miocén Magyarország koncepciója átalakul, az ember előtti trópusi időszak helyett egy olyan világot mutatnának be a látogatóknak, amelyben az ember és a természet együtt tud élni. "A növények mellett az év végére a jelenleg a nagy szikla belsejében található állatbemutató kerülhet a Biodóm 1,7 hektáros területére, elsősorban délkelet-ázsiai fajokkal. Az induló tervek között az Akvárium is szerepelt, a szerkezetnek azonban a Biodóm ügyének elhúzódása miatt időközben lejárt a garanciája. Az Akvárium elvileg működőképes, de a beüzemelés hatalmas költségekkel jár, miközben az üzemben tartás is havi többmilliós tétel" - szögezte le Sós Endre.