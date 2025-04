Brüsszel vs. Magyarország: már több mint 40 ezren követelik Magyar Péterék távozását

– A NEM egy másik civil politikai akcióban is számít a magyarok aktív közreműködésére. Meghirdetett ugyanis egy olyan kreatív plakátpályázatot, ahol Magyar Péter pártjának az Ukrajna iránti irracionálisan magas szintű elkötelezettségét humoros, mémes formában bemutató képeket várja. Milyen mémek, képek érkeztek eddig be a pályázatra? Mi lesz a képek sorsa? Mikor, hol lesznek láthatóak?

– Számos alkotás futott be eddig hozzánk, ezeket még hétfőig (április 28.) várjuk a plakat@nem.hu e-mail címre. Rövidesen láthatóak lesznek a legjobb mémek plakátokon, sőt óriásplakátokon is, illetve ha elegendő számú, arra érdemes munkát kapunk, akkor egy kiállítást is rendezünk a képekből.

– Magyar Péterrel és a pártja megosztó tevékenységével kapcsolatban a mémek alapján milyen kép rajzolódik ki Magyarországon? Mit jelez az, hogy Magyar Péter annyira nem bírja a legkisebb kritikát sem, hogy a hírek szerint ő már a róla szóló mémekért is perelne?

– A mémek – a humor és olykor a szarkazmus eszközével – kifejezik az emberek véleményét Magyar Péter és a Tisza brüsszeli elköteleződése, valamint Manfred Weber utasításainak szolgai követése kapcsán. A mémek középpontjában Magyar Péternek a néppárti főnökével való viszonya áll, illetve az ebből fakadó ukrán pártisága, amit képes a magyar érdek elé helyezni. Magyar Pétert zavarja az igazság, az, hogy az emberek szembesítik őt a valósággal, illetve maga a tény, hogy az emberek átlátnak a szitán. Szokták mondani, hogy az a vicc fáj a legjobban, ami igaz. Magyar Pétert gazdasági, jogi és politikai alapon is sakkban tartja Manfred Weber, így a Tisza brüsszeli elköteleződése és ebből fakadó ukrán pártisága megkérdőjelezhetetlen.