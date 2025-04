Egy részeg férfi miatt volt brutális verekedés a Blahán – videó

Néhány napja nem mindennapi jelenet játszódott le a Blaha Lujza téren. Egy erősen ittas férfi több járókelőbe is belekötött, majd egy férfival verekedésbe keveredett.

A megtámadott járókelő nem hagyta magát, visszaütött, majd a lábánál fogva húzta a földön a támadóját. Közben egy harmadik férfi próbálta szétválasztani őket.

A verekedést egy közelben várakozó taxis rögzítette, aki elmondása szerint kollégáival együtt próbálta csillapítani a helyzetet, ám a dulakodók erre nem reagáltak. A felvételen az is látható, amint a részeg férfi fenyegetően lép fel a videót készítő taxis ellen. A tanúk szerint több egyenruhás is elhaladt a verekedés mellett anélkül, hogy közbeavatkoztak volna. Rendőri intézkedés csak később történt. A rendőrség később megerősítette, hogy garázdaság gyanújával eljárás indult, és jelenleg is vizsgálják a felvételen látottakat – írja a Tények.

A verekedésről készült videó:

Néhány napja cikket közöltük arról, hogy brutális verekedés volt egy budapesti szórakozóhelyen.