Budapesten lép fel Dave Stewart, a Eurythmics társalapítója

A 2023/24-es Dave Stewart Eurythmics élő show-k hatalmas sikert arattak az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban és egész Európában. A turné most még nagyobb lendülettel folytatódik, még több városban, még nagyobb energiával, a rajongók pedig garantáltan felejthetetlen élményre számíthatnak. Ez a koncertsorozat igazi zenei időutazás a Eurythmics legendás dalain keresztül, amelyeket Dave Stewart új hangzásvilággal, egy kivételes tehetségű, kizárólag női zenészekből álló zenekar élén visz színpadra.

Annie Lennox, régi alkotótársa, aki már nem lép színpadra, áldásával Dave Stewart az elmúlt két évben egy elismert élő zenekar élén járta be a világot, és varázsolta el a közönséget az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Németországban, Franciaországban, Svájcban, Olaszországban és számos más országban. A rajongók most is számíthatnak a legnagyobb Eurythmics-slágerek lendületes, élő előadására – köztük olyan örökzöldekre, mint a Sweet Dreams (Are Made of This), Here Comes the Rain Again, Would I Lie to You? és még sok más ikonikus dal.

A közelgő koncertekről Dave Stewart így nyilatkozott:

Alig várom, hogy újra színpadra léphessek a fantasztikus Vanessa Amorosival és a csodálatos zenekarommal ezekre az európai koncertekre. Az elmúlt egy-két évben fantasztikus élmény volt több mint 60 koncertet adni az USA-ban és Európában, és minden este fantasztikus volt a közönség reakciójától. Olyan érzés volt, mintha egy közös ünneplés részesei lennénk, ezekkel a EURYTHMICS dalokkal, amelyeket imádok játszani, és amelyek az emberek életének részévé váltak. Már nagyon várom, hogy mindezt újra átélhessük idén nyáron is.

A nagy érdeklődéssel várt turné 2025. július 19-én veszi kezdetét a finnországi Poriban, és összesen tizenegy várost érint. A fellépéssorozat során Dave Stewart Lettországba, Lengyelországba, Csehországba, Szlovákiába, Magyarországra, Németországba és Svájcba is ellátogat.

Jegyek

A Dave Stewart EURYTHMICS feat. Vanessa Amorosi 2025-ös nyári európai turnéjára a jegyek április 22-én, kedden 10:00 órától elérhetőek el ide kattintva. Ahogy az Origo is beszámolt róla nagyszabású koncertre készül Dave Stewart a Papp László Arénában.