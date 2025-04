Cicciolina elkötelezte magát Magyar Péter mellett

Staller Ilona, ismertebb nevén Cicciolina az Instagramon több olyan posztot is megosztott, melyekből az derül ki, hogy a hajdani pornószínész, botrányceleb a Tisza Párt, azon belül pedig Magyar Péter pártelnök elkötelezett támogatója lett.

A Cicciolina official Instagram-oldalon az utóbbi néhány napban egyre több bejegyzésénél jelent meg a Tisza Párt és a Magyar Péter hashtaggel.

Egyik bejegyzéséhez például azt írta:

Hajrá, Tisza Párt!

Egy másiknál pedig az Árad a Tiszát, azaz a párt zenés indulóját tette közzé.

Staller Ilona, Cicciolina pornószínésznő, énekesnő, baloldali politikai aktivista, egykori olasz parlamenti képviselő a 70-es évek elején disszidált Olaszországba, ahol színésznőként próbálkozott, de ismertté a pornófilmekben való szerepléssel vált. Saját önéletrajzi írása szerint az

Olaszországba való távozása előtt Staller Ilona a magyar állambiztonsági szolgálat megbízásából a Duna Intercontinental szállodában lakó külföldi diplomatákkal ismerkedett, és róluk adatokat szolgáltatott megbízóinak.

„Cicciolina olaszországi politikai pályafutása során végig szélsőséges nézeteket valló radikális baloldali pártok színeiben politizált. 1979-ben listavezető jelöltként indult a parlamenti képviselő-választáson, Olaszország első „zöld” pártja, a Lista del Sole színeiben. Ezután átlépett az Olasz Radikális Pártba, amelynek színeiben 1987-ben bejutott az olasz parlamentbe egy rövid időre.

A kemény pornófilmes szereplést képviselői hivatali ideje alatt is folytatta. Számos, közbotrányt okozó megnyilatkozásáról is ismert lett. A magyar bulvársajtóban gyakran használt beceneve a Husika, a maga választotta „Cicciolina” művésznév magyar megfelelője volt.

Aktivistaként, politikusként az vált az egyik „védjegyévé”, hogy gyakran adott interjút vagy tartott beszédet a nézőközönsége, illetve kamerák előtt is úgy, hogy közben egyik keblét „közszemlére tette”.

A hajdani pornószínésznő az utóbbi években is aktív maradt Olaszországban és kiállt olyan ügyek mellett, mint, hogy a börtönben ülők is juthassanak szexhez, vagy, hogy a bordélyházak legálisan működhessenek, de javaslatot tett a gépjárműadó jelentős növelésére is annak érdekében, hogy annak jövedelméből lehessen állat- és környezetvédelmi projekteket finanszírozni.