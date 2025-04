Pressman, Soros, pletykák és csúsztatások – bemutatjuk a bírót, aki szabadon engedte a csepeli droggyár gyanúsítottjait

A Partizán műsorában ráadásul Matusik rendhagyó és önmagának is ellentmondó érvkészlettel dolgozott. Az adás elején a saját pozícióját ugyanis úgy rögzítette, mint „egy magyar bíróét”, aki nem képvisel semmilyen bírósági szervezetet. Ámde a beszélgetés során visszatérően élt azzal a retorikai eszközzel, mintha szavai nem a saját véleményét, de az egész bírói kar kollektív állásfoglalását tükröznék. Például a bírósági reformok kapcsán így fogalmazott: „[a reformok] egy részét, azt gondolom, hogy a bírósági közösség egyetlen tagja sem tudna jó szívvel, bíróként támogatni”. Az a Matusik tehát, aki a beszélgetést azzal kezdte, hogy „egy magyar bíróként” önmagán kívül senkit nem képvisel, itt már az összes bíró véleményét tudni vélte.

A beszélgetés folyamán Matusik másik gyakran használt módszere pedig az volt, hogy a gondolatmeneteit – amikből aztán a messzemenő következtetéseit levonta – meg nem nevezett forrásokra, hallomásokra és pletykákra alapozta.

„Ahogy én hallottam”, „ahogy állítólag azt az ülésen elmondták” – ilyen és ehhez hasonló nyelvi fordulatokkal vezette fel Matusik a dörgedelmes kritikát. De talán még ezeknél is kirívóbb az az eset, amikor az Országos Bírósági Hivatal egykori elnökével, Handó Tündével való konfliktusát ecsetelve, „suttogó propagandát” kezdett el emlegetni. Matusik elmondása szerint ugyanis Handóék „suttogó propaganda képében” terjesztették azt az információt, hogy ha az OBT-tagok nem mondanak le, akkor elmarad a bírósági fizetésemelés. „Ezt több megyéből tapasztaltuk” – szólt Matusik sejtetése. Ámde az információ leellenőrizhetőségének a lehetőségét is felszámolva sem konkrét vármegyéket nem nevezett meg, sem pedig azt, hogy ha valóban terjedt is ilyen pletyka, akkor honnan lehet tudni, hogy az valóban Handóéktól indult ki.