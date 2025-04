Csernobil egy magyar fotós szemével, akit utolsóként engedtek a zónába

1986. április 26-án történt az emberiség történetének egyik legsúlyosabb atombalesete, a csernobili atomkatasztrófa. A ma Ukrajna északi részén, a fehérorosz határ közelében található terület még mindig egy sugárzásveszélyes, elzárt övezet. Csak kevesek léphetnek be, azoknak is szigorú ellenőrzésen kell átesniük. Vaskó Tamás nyíregyházi fotóriporter és csapata voltak az utolsók akiket beengedtek a területre.

Képeiben Tamás bizarr, apokaliptikus helyszíneket örökít meg. Még Magyarországon kezdte meg az urbex fotózást, több képet is készített elhagyatott helyekről. Így jutott el aztán Csernobilba is. Itt nyugodtan lefényképezhette azt a hihetetlen pusztítást ami az atomkatasztrófa után hátramaradt. Ráadásul az utolsó fotósok között volt akit beengedtek oda.

Az urbex az angol urban exploration szóból ered, ami városfelfedezést jelent. Általában elhagyatott építmények felkutatása a célja.

A nyíregyházi fotós a szon.hu portálnak adott interjújában részletesen is elmesélte csernobili élményeit.

Először a 30 km-es zóna bejáratához érkeztünk, ami egy szabályos határátkelő a tiltott övezetbe, a zóna 1986-óta szigorú katonai ellenőrzés alatt áll. Az idegenvezetőnk mindenkinek a nevére, és sorszám szerint beregisztrált sugárzásmérőt osztott ki, amit nyakba akasztva a zóna teljes területén folyamatosan viselni kell. Az útlevél és engedély ellenőrzés után már robogunk is tovább Csernobil városa felé

Elmondta azt is, hogy Csernobil mára egy szép lassan újjáéledő városka. Háromezer ember él, és dolgozik. Többségük az erőmű dolgozói, a zónát felügyelő és üzemeltető rendészek, katonák. Valamint a szivattyúállomás, és a villamos elosztó hálózat szakemberei. Tamás elmesélte, hogy hiába állították le a sérült erőmű blokkjait 2000 decemberében, még mindig felügyelni kell azokat. Továbbá a nukleáris fűtőanyagot még további évtizedekig folyamatosan hűteni kell.

Azt is elmondta, hogy ezután megérkeztek a 10 km-es zóna pontjához. Ez a terület szenvedte el a legsúlyosabbat a katasztrófa során. Még ma is súlyosan szennyezett céziummal és plutóniummal. Bár egyes helyeken a csökkent a sugárzás, de még így is rengeteg olyan pont maradt, ahol a sugárzás a sokszorosa az egészségügyi határértéknek.

Ennek a területnek egy része örökre lakhatatlan marad, mivel a súlyosan radioaktív plutónium felezési ideje 24 ezer év.

Elmondta, hogy a Csernobil-2 nevű katonai bázishoz érkeztek. Itt volt egy szuper titkos radar, a Duga-2, ami egy rakéta előrejelző rendszer volt. A hatalmas radar annyira titkos volt, hogy minden helyi gombász tudott a létezéséről. A bázis után érkeztek végül meg a hírhedt Csernobili atomerőműhöz. A 4-es sérült reaktort fedő szarkofág 2018-ban készült el, és 100 évre garantálja a sugárzásmentességet. Tamás elmondta, hogy az erőmű környékén csak a betonon lehetett tartózkodni, mert a füves terület szennyezett volt. A sugárzásmérő semmit sem jelzett a betonon, ám attól néhány centire a fű fölé tartva azonnal jelzett a veszélyre.