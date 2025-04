Deák Dániel: Míg a Kormányinfón mindig hangoskodnak, Magyar Péterék botrányáról hallgatnak

A XXI. Század Intézet politikai vezető elemzője szerint:

Az ellenzéki propagandasajtó igyekszik bagatellizálni vagy elhallgatni Magyar Péter EP-képviselőjének, Kollár Kingának a vállalhatatlan mondatait, illetve azt a gyurcsányi hazugságot terjesztik, miszerint Orbán Viktor 2006-ban az uniós források felfüggesztését kérte, ami egy sokszor cáfolt álhír.

Deák Dániel szerint „a legszánalmasabb talán a 24.hu, amelynek magatartászavaros liberális munkatársát a héten már be sem engedték a Kormányinfóra, annyira vállalhatatlanul viselkedett. A portál most be sem számolt érdemben Kollár Kinga kijelentéséről, csupán egyetlen mondattal intézték el néhány hírcikkben: a Tisza Párt EP-képviselője szerint a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket, és emiatt pozitív a 2026-os esélyekkel kapcsolatban."

A szakértő hozzáteszi: „Nem, kedves 24.hu! Magyar Péter EP-képviselője nem ezt mondta. Kollár Kinga azt mondta, hogy

„hatékony” és „pozitív” eszköz az uniós pénzek jogtalan visszatartása, mivel ez szerinte az megakasztja a magyar gazdaság fejlődését és beruházások, például kórházfelújítások maradnak el miatta, és ez az ellenzék malmára hajtja a vizet. Mint fogalmazott, ennek „nagy hatása volt a magyarok életére”.

Lehet egyet nem érteni, lehet nem szeretni a kormányt. De az, hogy valaki annak örül és azért szövetkezik Brüsszellel, hogy Magyarország ne kapja meg a neki jogosan járó forrásokat és hogy ez rossz legyen a magyaroknak, ez bizony több, mint ami megengedhető" – írja Deák, megjegyezve:

Hiába próbálja elhallgatni mindezt az ellenzéki propagandasajtó, hiába bagatellizálja ezt Magyar Péter.

Ez a kijelentés nem egy rosszul sikerült mondat, nem egy véletlen félrecsúszott eszmefuttatás. Ez bizony a Tisza Párt alapvető gondolkodásmódja.

Magyar Péter ugyanis szövetséget kötött a brüsszeli globalistákkal:

mindent megtesznek annak érdekében, hogy Magyarországnak rossz legyen, így segítenék hatalomba Magyar Pétert, aki ezután minden kérését végrehajtja Brüsszelnek. Beengedné a migránsokat, támogatná a háborút, a genderpropagandát és természetesen Ukrajna EU-tagságát!

Erről szól Kollár Kinga kijelentése, ezt próbálják meg most elhallgatni! – áll Deák Dániel Facebook-bejegyzésben.