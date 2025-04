Deák Dániel: Magyar Péterék azért támogatják Ukrajna uniós tagságát, mert ezt várja el tőlük Manfred Weber

– A Magyar Péter és pártja aláírásgyűjtő álnépszavazásának az eredményét és az ezekkel kapcsolatban elmondott – szakértők szerint teljesíthetetlen – ígéreteit, hogy lehet értékelni? Miért ígér Magyar Péter népszavazást például egy olyan kérdésben, Ukrajna uniós csatlakozásának az ügyében, amelyben a magyar jogrend alapján nem is lehet népszavazást tartani?

– Teljesen egyértelmű az eredmények alapján, hogy Magyar Péterék támogatják Ukrajna uniós csatlakozását. Ezt elvárja tőlük egyébként az Európai Néppárt, ahol alapvető elvárás, hogy Ukrajna uniós tagságát és a háborút is támogatni kell. Tehát ezért is kellett kihoznia Magyar Péternek azt az eredményt, hogy ők is támogatják az ukrán csatlakozást. Tehát

ez egy elvárás volt az Európai Néppárt részéről, most ennek felelt meg Magyar Péter ezzel az aláírásgyűjtő akcióval.

Ugyanakkor az is világosan látszik, hogy megpróbálja ezt elbagatellizálni. Megpróbál a magyar nyilvánosság előtt úgy tenni, mintha ez nem is egy hivatalos álláspont lenne, ami miatt majd tartanak egy véleménynyilvánító népszavazást. Pedig tudja nagyon jól mindenki, hogy erről a kérdésről nem lehet népszavazást tartani. Az is egyértelmű, hogy valójában ők ezt támogatják, csak most nem meri a nyilvánosság előtt ezt elmondani, hiszen tudja, hogy politikai szempontból károkat szenvedne el egy ilyen beismeréssel. Egy hasonló dologról egyébként egy lengyel lapnak tavaly beszélt is már Magyar Péter elmondva, hogy az orosz-ukrán háború kapcsán nem mondja el a valódi álláspontját, mert tudja nagyon jól, hogy az számára negatív hatású lenne a közvélemény szemében. A gazdasági vonatkozású kérdések pedig gyakorlatilag felelőtlen ígérgetések.