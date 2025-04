Deák Dániel: Magyar Péter kétségbeesett, miután kiderült, hogy Ukrajna uniós tagságát támogatja

A XXI. Század Intézet elemzője szerint Magyar Péter ezzel szembemegy a magyar választók akaratával. Mint írta: „A magyarok ugyanis nem akarják Ukrajna uniós tagságát, tőle azonban annak támogatását várják el Manfred Weberék.”

Magyar Péter már odáig elment, hogy egy kilenc évvel ezelőtti nyilatkozattal próbálja Orbán Viktort támadni Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Attila Kisbenedek / AFP)

Az EP-képviselő egy teljesen manipulált felvételt tett közzé a közösségi oldalán. Csak azt felejtette el közölni a Tisza Párt vezetője a bejegyzésében, hogy 2016-ban még nem volt háború, Ukrajna gazdasági teljesítménye is sokkal jobb volt, mint ma, valamint nem következett még be az a durva nacionalista fordulat, ami egyébként végül a háborúhoz vezetett.

Deák Dániel reagált Magyar Péter próbálkozására. Az elemző szerint azonban ez félrevezető, mivel

a videó „kontextusát nézve teljesen másról szólt, mint amit Magyar Péter állít”.

Orbán Viktor akkor – Deák megfogalmazása szerint – arról beszélt, hogy Ukrajna uniós tagsága még messze van, és nincs napirenden.

Mint leírta, azóta megváltozott a helyzet: Brüsszel ma már gyorsított eljárásban, akár 2030 előtt végrehajtaná Ukrajna csatlakozását, ami veszélyes lépés lenne. Úgy fogalmazott:

Ma már egy háborúban álló országot akarnak beleerőszakolni az EU-ba, ami rendkívül veszélyes!

Emlékeztetett arra is, hogy Orbán Viktor a legutóbbi uniós csúcson is vétót emelt Ukrajna ügyében, és szerinte ez az oka annak, hogy a kormány népszavazást kezdeményezett a kérdésről. „Emiatt támad most álhírekkel Magyar Péter, a magyarok ellenállását akarja megtörni Ukrajna uniós tagságát illetően” – zárta bejegyzését Deák.

Így manipulált Magyar Péter

Megmutatjuk, mit mondott valójában Orbán Viktor; a vastagon szedett rész szerepel Magyar Péter videójában, míg a többi nem.

Ukrajna azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a nyugati világ részévé válik, közeledik, sőt elfoglalja az ő saját, jól megérdemelt helyét az európai népek és az Európai Unió közösségében. Szeretném teljes egyértelműséggel kifejezni, hogy Magyarország támogatja Ukrajna európai uniós tagságát. Igaz, hogy ez a kérdés ma nincs napirenden, mert amíg eljutunk majd addig az állapotig, hogy Ukrajna tagságáról lehet beszélni, még néhány lépcsőfokot meg kell másznunk, de mi szeretnénk világossá tenni, hogy amikor ezeket a lépcsőfokokat megtesszük, akkor a mi szemünk előtt egy olyan Európa van, amelynek Ukrajna a teljes jogú tagja.

A felvétel tehát öt és fél évvel az orosz-ukrán háború kitörése előtt készült.

A fentieket persze „elfelejtette” közölni Magyar Péter.