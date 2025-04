Drog miatt bukott le apa és fia – Döbbenetes videón a rendőrségi akció

A férfi a fiát is bevonta az üzletbe. Előfordult, hogy őt küldte a kábítószerért, de olyan is volt, amikor a 16 éves fiú szolgálta ki a vevőket. Mindamellett, hogy a fiatal rendszeresen dézsmálta apja bódító szereit, a saját korosztályában is kialakított egy vásárlói kört.