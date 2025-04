Egy fogott ember csak bajt hoz a magyarokra – ez nem riogatás, hanem realitás

Magyarországon az egyik legjelentősebb, napirenden szereplő kérdés ma Ukrajna uniós csatlakozásának megítélése, amely immár a Tisza hivatalos programjának is részévé vált.

Így fogunk kormányozni! Nem uralkodva, nem felülről megmondva, hanem végre együtt, közösen, minden magyart képviselve

– ígérte a Tisza Párt elnöke, ami azért ironikus, mert a népszavazásként eladott Nemzet Hangja kampány utolsó kérdése egy kifejezetten „uralkodó”, „felülről megmondó” és nem a magyarok érdekeit képviselő politika végterméke.

Magyar Péter fogott ember, s most Manfred Weber csikkzsebéből kikandikálva hajtja végre a paktum rá eső részét, hatalomra jutásáért cserébe: prezentál Brüsszel számára egy olyan irományt, amely szerint a magyarok majdnem 60 százaléka válaszolt igennel arra az alábbi kérdésre:

Támogatja-e Ön, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen?

Magyar Péter és a Tisza Párt támogatói igennel szavaztak Ukrajna uniós tagságára (kép forrása: Facebook/Menczer Tamás)

Jegyezzük meg halkan, hogy még egy jogszerű népszavazás – a Tiszáé okkal nem volt ilyen – is csak akkor érvényes, ha az összes választópolgár legalább fele érvényesen szavazott, és akkor eredményes, ha az érvényesen szavazók több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott. Márpedig Magyarék saját, erős fenntartással kezelendő bevallása szerint is csak 1,37 millióan töltötték ki a szavazólapokat – arról nem szól a fáma, hogy ebből mennyi volt érvényes, vagy érvényesnek tekintették-e azokat is, amelyekre mondjuk pejoratív szimbólumokat rajzoltak a szavazók, kifejezve a Tiszával szembeni ellenérzéseiket. Nem beszélve az idősotthonokban begyűjtött, és a Tisza-vezér által diktált X-ekről ugyebár...

Ha jófejek vagyunk és elfogadjuk Magyar Péter állítását, miszerint 1,37 millió „érvényes” szavazatot gyűjtöttek be, annak is az 58,18 százaléka mindössze 797 066 szavazópolgárt jelent. A nagyjából 8 millióból. Ilyenformán a Tisza Párt már alapból „nem minden magyart képviselve” jár el, hanem egy súlyosan megvezetett kisebbséget felhasználva teljesíti a paktum ráeső részét.

Persze tudja ezt Magyar Péter is, aki máris ügydöntő népszavazásról beszél, csakhogy nyitott ajtókat dönget: itt a VOKS 2025!

Azon mindenki, tényleg mindenki, nem csak a Tisza által felhecceltek mondhatják el, hogy akarják-e egy olyan ország gyorsított felvételét az Európai Unióba, amelynek: