Egy új brüsszeli javaslat szerint gyorsított módon vennék fel Ukrajnát az EU-ba

Elképesztő ukránpárti javaslatok

Újabb elvakult, masszív háború- és Ukrajna-párti kezdeményezéseket jelentett be az Európai Bizottság, amelyek alapján még több pénzt, még több fegyvert és katonai tanácsadókat is küldenének Ukrajnába – közölte korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető arról számolt be az EU-s külügyi tanácsülést követő sajtótájékoztatóján, hogy az idei esztendőre 40 milliárd euróra akarják emelni az Ukrajnának nyújtandó fegyvertámogatások értékét. Ebből most leggyorsabban és legelőször kétmillió lőszert akarnak Ukrajnába küldeni ötmilliárd euróért. Jelenleg ennek az összekalapozása zajlik, mert ezt egyelőre csak önkéntes alapon tudják megtenni, hiszen Magyarország korábbi elutasításának köszönhetően ez nem egy kötelező befizetési mechanizmus lett – mondta.

Aztán katonai tanácsadókat akarnak küldeni Kijevbe azon missziónak a keretében, amelyet korábban ukrán katonák kiképzésére hoztak létre. Ettől a missziótól Magyarország távol maradt, de alapvető kikötésünk volt, hogy egy ilyen misszió kizárólag Ukrajna területén kívül működhet – folytatta. Ukrajna területén európai uniós katonai kiképzők ne hajtsanak végre kiképzési programokat, mert az a háború Európa felé történő eszkalálódásának súlyos veszélyét hozza magával. Számunkra ez a vörös vonal, ennek a katonai kiképző missziónak semmilyen eleme sem valósulhat meg Ukrajna területén – tette hozzá. Majd kifejtette, hogy emellett a 17. szankciós csomagot akarják már előkészíteni Oroszország ellen, és elhangzott, hogy ennek „nagyon masszívnak, nagyon robusztusnak” kell lennie, sőt ukrán kollégája az orosz energiavásárlásokra és a nukleáris iparra vonatkozóan is korlátozásokat „követelt”.

Totális kudarc a háborúpárti politika

Sérelmezte, hogy ehhez több EU-s hivatali partnere is csatlakozott, miután egyesek az előző héten már megpróbáltak szankciós listára vetetni számos orosz minisztert. Ezt mi nem fogjuk támogatni semmilyen módon, mert az Európai Unió néhány brosúrával le van maradva.

Az amerikaiak éppen közvetlen tárgyalásokat folytatnak az oroszokkal, az amerikai elnök és az orosz elnök telefonon beszél egymással, a főképviselőik utaznak egymás fővárosaiba, az amerikai és az orosz külügyminiszter kolléga szintén kommunikál egymással, és közben mi szankciós listára akarunk helyezni orosz kormánytagokat –

húzta alá.