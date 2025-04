Elemző Kollár Kingának: Ez lenne az egyetlen tisztességes lépés!

Olyan elégedetten emlegette ezt, mintha egy édesanya gyermeke első szavait mesélné a barátainak. S hogy semmi kétség ne férhessen szándékaihoz, még azt is hozzátette: mindez kedvező előjel az ellenzék jövő évi választási szereplésére nézve. Külön abszurd, hogy 50 kórház felújításának elmaradását is a sikerek között említette, holott a teljes ellenzék, beleértve az Ön pártját is, évek óta mást sem követel, mint az egészségügy fejlesztését. Vajon melyik alkalommal hihetünk Önöknek? Amikor az egészségügy fejlesztését követelik, vagy amikor örülnek a felújítások elmaradásának?