Elszórtan már lehetnek záporok

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Kedd

A többórás napsütés mellett egyre több gomolyfelhő képződik, és fátyolfelhők is időnként szűrhetik a napfényt. Főként az északkeleti és a déli tájakon számíthatunk elszórtan záporok, zivatarok kialakulására. Az északi irányú szél többnyire mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet. A hőmérséklet körülbelül 24 fokig emelkedik.



Szerda

Az erőteljes gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhők ellenére több órára kisüt a nap. Elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar, melyek környezetében átmeneti szélerősödés is előfordulhat. A hőmérséklet 21 és 26 fok között várható.



Csütörtök

Az erősen gomolyfelhős égből többfelé számíthatunk záporra, zivatarra. Néhol jégeső is előfordulhat. A déli óráktól egyre többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az ÉNy-i szél. 19-20 fok köré csökken a hőmérséklet.



Péntek

Borongós időre van kilátás, szórványosan várható eső, zápor, zivatar. Erős marad az északnyugati szél. A délutáni órákban 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.



Szombat

Erősen felhős idő ígérkezik, szórványosan újabb esővel, záporral. Az északkeleti szél megerősödhet. 13 és 20 fok közé esik vissza a hőmérséklet.