Más ügyekkel is összefügghet a svéd testvérek eltűnése Baranyában

A Pécsi Rendőrkapitányság az eltűnt személyekkel kapcsolatos listáját nemrégiben frissítette, és számos más, főként gyermekotthonokból vagy nevelőszülőktől eltűnt fiatal is rajta van. Eltűnésekkel kapcsolatban a baranyai hatóságok egyre több bejelentést kapnak, és a lakosság is aktívan segíti a nyomozást, hiszen sok esetben a pécsi utcákon felismernek ilyen fiatalokat a rendőrségi fényképek alapján. Azonban a Buchammer-fivérek eltűnése mögött más, sokkal bonyolultabb háttér is állhat – írja a Bama.

Fotó: Police.hu

A közelmúltban a helyi médiában beszámoltak arról, hogy a Pécsi Rendőrkapitányság által kiadott körözések között olyan ügyek is szerepelnek, amelyek emberkereskedelemmel, drogkereskedelemmel kapcsolatosak. A figyelmet most ismét a Pécsen évek óta ismert, egykori drogdíler Fontos János ügye vonja el, aki korábban az emberkereskedelem terén is érintett volt. Ennek az ügynek a hátterében is felmerült, hogy gyermekek, illetve kiskorúak lehetnek az érintettek, és az esetek között esetleg kapcsolat is van.

A Pécsi Rendőrkapitányság továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy amennyiben bárminemű információval rendelkeznek a két eltűnt fiúval kapcsolatban, azonnal értesítsék őket, hogy segíthessék a nyomozás előrehaladását.

A Pécsi Rendőrkapitányság eltűnt személyekkel kapcsolatos listája egyre hosszabb, ami arra utal, hogy a kiskorúak eltűnése gyakori probléma a baranyai régióban. Az ügyek mögött egyre bonyolultabb és súlyosabb háttér állhat, amit a hatóságok folyamatosan próbálnak feltárni.