Semmilyen hasznos tápanyagot nem ad a szervezetnek az energiaital, ellenben nagyon káros

A Parlament döntése alapján tilos lesz energiaitalt eladni 18 éven aluliak számára Magyarországon. A szabályozás szerint a kormány rendeletben fogja pontosítani, milyen összetételű italokra vonatkozik majd a korlátozás. De miért kellett erre sort keríteni? A háttérről és az energiaitalok fiatalkorúakra gyakorolt hatásairól Halas Eszter dietetikust kérdezte az Origo.

Fotó: New Africa / Shutterstock

A törvény előterjesztői szerint a 10–14 évesek közel ötöde rendszeresen fogyaszt energiaitalt, sokan közülük ráadásul ezzel indítják a napjukat.

Az energiaital hatásai a fejlődő szervezetre

„Az energiaitalok koffeintartalma rendkívül magas lehet, különösen, ha gyakran fogyasztjuk őket. Felnőttek számára is napi maximum 400 milligramm koffeinbevitel ajánlott, de ez nem azt jelenti, hogy ennyit muszáj is elfogyasztani. A fejlődő szervezet számára viszont már ennél jóval kisebb mennyiség is problémás lehet. A gyerekek alacsonyabb testsúlyuk miatt érzékenyebbek a koffeinre, könnyen kialakulhat náluk nyugtalanság, szapora szívverés, fejfájás, hányinger, alvászavar vagy szorongás.” – mondja a dietetikus.

Halas Eszter szerint a koffein megzavarhatja az alvás minőségét, amire a gyerekeknek nagy szükségük van a fejlődéshez és a tanuláshoz.

„Nem tud megfelelően regenerálódni az agy, ha nem valósulnak meg megfelelően az alvásfázisok, ezért a túlzott koffeinbevitel az egész szervezetre hatással lehet. Az alvásminőség romlása közvetetten is problémákat okozhat a fejlődésben és az egészségügyi állapotban. A túlzott ingerlés figyelemzavart, hiperaktivitást és hangulatingadozást is okozhat” – magyarázza.

A dietetikus kiemeli, hogy sok fiatal reggel éhgyomorra issza az energiaitalt, ami különösen veszélyes, mert ilyenkor a szervezet sokkal érzékenyebb a cukorra.

„A hirtelen vércukorszint-emelkedés erős inzulinválaszt vált ki, és ez a folyamat, ha gyakran ismétlődik hosszú távon az inzulinválasz kimerüléséhez vezethet, és hozzájárulhat inzulinrezisztencia vagy 2-es típusú cukorbetegség kialakulásához. Egy energiaitalban akár 7-10 teáskanál cukor is lehet, ez növeli az elhízás, cukorbetegség és a fogszuvasodás kockázatát” – magyarázza Halas Eszter.

Nemcsak a koffein, hanem a cukor és az édes íz is függőséget okozhat.

„Sokan hozzászoknak az édes ízhez, és emiatt egyre többet fogyasztanak az ízesített, cukrozott folyadékokból. Ez kiszoríthatja a normális vízbevitelt is, pedig a hidratáció és az egészség szempontjából az lenne a legfontosabb. Az energiaital sok fiatalnál helyettesíti a reggelit és a megfelelő folyadékbevitelt, miközben semmilyen hasznos tápanyagot nem ad a szervezetnek” – hangsúlyozza a dietetikus.