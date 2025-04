Erdélyi Rezső Krisztián: A budapestiek nagy árat fizetnek azért, hogy páran dzsemborit tartsanak a hidakon

A budapestiek indokolatlanul nagy árat fizettek azért, hogy egy kevés tüntető úgy tiltakozott valamiért, hogy dzsemborit tartott a hidakon – mondta el Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője az Origónak nyilatkozva. A politológus szerint a keddi demonstráció gyenge eredménye annak is betudható, hogy a hídlezárásos tiltakozássorozat alapvetően azt a célt szolgálja, hogy biztosítsa Hadházy Ákos és a Momentum parlamentbe való bejutását a 2026-os választáson. Az elemző arra is felhívja a figyelmet, hogy a közeljövőben az erőszakos cselekmények megnövekedésére számíthatunk ellenzéki megmozdulásokon az alapján, hogy a most keddi tüntetésen aktívan megjelentek az antifa zászlók is.

Alacsony részvétel mellett zajlott le a Hadházy Ákos által szervezett legutóbbi, keddi tüntetés. Mennyiben volt kudarc ez a mostani ellenzéki akció? Igazából csak abban a tekintetben teljesítette a célját, hogy Hadházy Ákos össze tudta hozni az embereket. Hogyha megnézzük a beszédeknek a tartalmát és a színvonalát, akkor viszont azt látjuk, hogy valójában semmi újat nem tudtak mondani. Csak ugyanazokat a mondatokat mondták el, mint amiket hosszú-hosszú évek óta hallunk az ellenzéktől. Hogyha megnézzük a résztvevőket, akkor pedig csak néhány ezer emberről beszélhetünk. A résztvevők alacsony száma ugyanakkor alátámasztja azt az érvelést, ami arról szól, egyre több emberben felmerül, hogy a budapestiek egyszerűen indokolatlanul nagy árat kell, hogy fizessenek azért, mert néhány ezer ember úgy tiltakozik valamiért, hogy egyszerűen csak tart egy dzsemborit egy hídon. Az, hogy a budapesti hidak fele használhatatlan egy hétköznapi csúcsforgalomban, az egy indokolatlanul nagy ár a budapestiektől azért, hogy néhány ellenzéki tüntessen bizonyos elképzelésekért. Igaz az, hogy a korábbi években már többször kifulladt, támogatás híján megszűnt balliberális ellenzéki utcai demonstrációk ismétlődnek meg most? Mi vezetett a tüntetés kudarcához? Az óellenzéken belüli, valamint az óellenzék és a Magyar Péter-féle új ellenzék közötti ellentétek szétrobbantják az ellenzéket? E tekintetben nyilván van egy nagyon erős ellentét az óellenzék és az új ellenzék között, már csak azért is, mert ugye a Pride az egy alapvetően identitáspolitikai kérdés, és az óellenzék pártjai nyíltan beleállnak ebbe az identitáspolitikai kérdésbe. Kint volt az MSZP, kint volt a DK, kint volt a Momentum. Míg a Tisza igyekszik távol tartani magát ettől a kérdéstől, és ők ehhez egyébként még asszisztenciát is kapnak Brüsszelből. A Politico nemrég arról cikkezett, hogy igyekeznek a gyülekezés kérdésébe nem belekeverni a Pride-ot, mert pontosan tudják, hogy Magyarországon nincs többségi támogatottsága annak, hogy Pride-okat lehessen rendezni Budapestnek - ha úgy tetszik - a főutcáján, az Andrássy úton. Ugyanakkor az óellenzék pártjai viszont látványosan beleállnak ebbe a kérdésbe. Érdemes az óellenzéki pártok közül kiemelni a Momentumot. Ha megnézzük a 2022-es választásra anno összefogott hat pártot, akkor ezek közül több kint volt ezen a bizonyos tüntetésen, de a Momentum az, amelyik - túl Hadházy egyszemélyes elképzelésein - a leglátványosabban szervező szerepben igyekszik magát feltüntetni. Ennek pedig az az oka, hogy nyilvánvalóan ők a parlamentbe való bejutásukért, az öt százalékért küzdenek. A Momentumnak nincsenek identitásszavazói, ezért a Momentum úgy érzi, hogy neki bele kell állnia egy olyan kérdésbe, amiben ő a legnagyobbat tudja mondani az ellenzéken belül. A Momentumnál az identitáspolitika, tehát mondjuk a Pride kérdése, az kicsit olyan, mint a DK-nál az Ukrajna-kérdés. Az, amikor a DK, pontosabban Dobrev Klára, a személyében kimondja azt, hogy Ukrajna uniós csatlakozása Magyarország érdeke, az kicsit hasonló, mint amikor a Momentum egy nagyon erős szervező erőként próbálja magát feltüntetni a Pride-párti tüntetésen. Az ugyanakkor egyértelműen nagy pofon a Momentumnak, hogy csak egy kis létszám gyűlt össze a keddi tüntetésre, és meggyőződésem, hogy hétről hétre egyre kevesebben lesznek. Hadházy Ákos ugyanis hiába igyekszik majd folyamatosan tüzelni a tömeget, és azt kérni, hogy ne hagyják abba a tüntetéssorozatot, ameddig folytatódik ez a sorozat, addig hétről hétre, akkor is csak egyre kisebb lesz a részt vevő tömeg.

Akkor lehet azt mondani, hogy Hadházy Ákos egyéni politikai karrierjének a folytatását meg a Momentum parlamenti életben maradását egyaránt maga alá temetheti a keddenkénti ellenzéki tüntetések sorozatának a kudarca? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye Hadházy Ákos egy budapesti egyéni körzetben nyert mandátumot, és a Momentum is, mint liberális párt, hasonlóan a régi SZDSZ-hez, alapvetően a nagyvárosokban erős. Tehát az, hogy egyre kevesebben vannak a tüntetésen, az nyilvánvalóan nem tesz jót sem a Momentum, sem Hadházy Ákos megítélésének. Ugyanakkor az, hogy milyen eredményeket érhet el akár Hadházy Ákos egyéniben, hogyha elindul, azt még nem lehet tudni. Jó eséllyel elindul. Akár a Momentum egyéni képviseletében, vagy pedig listán. A tüntetéssorozatnak az alakulásán túl pedig Hadházy és a Momentum politikai jövője nagyban függ majd attól, hogy ők hogyan fognak tudni egyezkedni a Tisza Párttal és Magyar Péterrel. Illúzióink ne legyenek! Valamilyen formában ők ugyanis egyezkedni fognak egymással arról, hogy ki hol induljon, illetve, hogy ki hol ne induljon. A keddi ellenzéki demonstráció egyik tanulsága, hogy úgy látszik, hogy egyre erőszakosabbak ezek a demonstrációk. Például a jobboldali sajtó képviselőit egyre durvábban inzultálják. Ez alapján és Magyar Péter országjárásának a hasonló tapasztalatai alapján egyre több erőszakra számíthatunk az ellenzéki rendezvényeken, demonstrációkon?

Hogyha megnézzük Magyarországnak a legújabb kori történelmét, akkor azt látjuk, hogy egy másfél évtizedes nagy felhatalmazással folyó jobboldali konzervatív kormányzás van. Ez nyilván ad egy folyamatos frusztrációt, egy sértődöttségérzést az ellenzéki, baloldali, liberális választópolgároknak és politikusoknak. Ez nyilván kitörhet egy olyan fajta frusztrációban is, ami akár erőszakhoz is elvezethet. Láttuk, látjuk más országokban, például Szerbiában is, hogy a frusztráció nagyon könnyen átfordul erőszakba. Az egy nagy kérdés, hogy Magyarországon ez megtörténhet-e vagy sem. Azt ugyanakkor fontosnak tartom megjegyezni, hogy érdekes volt látni a keddi tüntetésről szóló különböző képes, videós beszámolókon, hogy a párt meg az európai uniós zászlók mellett a hídfoglalásoknál most megjelent az antifa zászló. Aki egy kicsit is követi a nemzetközi politikát az pedig pontosan tudja, hogy az antifa zászlónak mindig erőszak jár a nyomában.

