Eredményes a védekezés a ragadós száj- és körömfájás betegség ellen

Emlékeztetett, hogy a háztáji állattartók is ingyen tudnak fertőtlenítő szerekhez jutni a térségben.

Nagy István kitért arra is, hogy minden állattartónak a legfontosabb kötelessége most az, hogy megelőzzék a vírus terjedését. Ennek érdekében minimálisra kell csökkenteni a személyi mozgásokat, be kell tartani a fertőtlenítési szabályokat és szigorúan tilos eszközöket egyik telepről a másikra vinni. Épp ezért döntött arról az operatív törzs, hogy az érintett körzetekben a telepeknek önálló állatorvosa kell legyen – sorolta. A miniszter óva intett az utazó körmöző és birkanyíró brigádok alkalmazásától a jelenlegi helyzetben, mert az is potenciális fertőzési forrás lehet.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a dunakiliti és darnózseli fertőzött telepeken lévő állatokat ahogy eddig, továbbra is Bábolnán, az ATEV telepén földelik el.

Gál Kristóf, az Országos-Rendőr-főkapitányság szóvivője arról beszélt, hogy az Ausztria által lezárt kishatárok és a nyitva lévőkön bevezetett intézkedések miatt hosszú várakozás alakult ki a forgalomban. Az osztrák féllel folyamatos a kapcsolattartás és az egyeztetés a helyzet kezelése érdekében – tette hozzá.

A szóvivő arra kéri az útnak indulókat, hogy tájékozódjanak a police.hu oldalon az aktuálisan nyitva és zárva tartó határátkelőkről Ausztria és Szlovákia felé, az Útinformon pedig az esetleges torlódások mértékéről.

Gál Kristóf szólt arról is, hogy hétfőn a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetésével az állategészségügyi védekezésben részt vevő szervek vezetőinek a részvételével megalakult egy helyi operatív törzs a helyi feladatok összehangolása és koordinálása érdekében.